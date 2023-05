Conselho para futuro secretário-geral NATO? "Que se certifique de que nos mantemos unidos"

Jens Stoltenberg, secretário-geral da NATO © Olivier Matthuys/EPA

Por João Francisco Guerreiro, correspondente em Bruxelas 24 Maio, 2023 • 22:29 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A poucos meses de terminar o mandato, Jens Stoltenberg deixa um recado ao futuro secretário-geral da NATO, dizendo que o maior desafio que terá pela frente será "manter a unidade" entre os membros da organização. Stoltenberg admite que isso possa passar por explicar a Washington a relevância da Nato para os Estados Unidos.

"Somos agora 31, em breve 32 com a Suécia, certifiquem-se de que compreendem que, mesmo para os Estados Unidos, é muito bom ter amigos e aliados, porque uma NATO forte é boa para a Europa, mas uma NATO forte também é muito boa para os Estados Unidos", vincou Stoltenberg, apontando que isso ocorre "porque nenhuma outra grande potência tem tantos amigos e aliados".

Ouça as palavras de Jens Stoltenberg 00:00 00:00

"A Rússia, a China não têm nada do género", afirma.

A poucos meses de terminar o mandato, o secretário-geral da Nato, reconhece que "nem sempre é fácil" desempenhar as funções que ocupa e deixa um recado a quem vier a seguir.

"O meu conselho a qualquer secretário-geral da NATO é que se certifique de que nos mantemos unidos. A principal tarefa, - a coisa mais importante -, do chefe do Conselho do Atlântico Norte, que é o secretário-geral da NATO, é manter esta família unida. E, claro, isso nem sempre é fácil. E nunca foi", admitiu.

No atual contexto geopolítico, "num mundo muito mais competitivo, com a rivalidade das grandes potências, incluindo a ascensão da China", o secretário-geral da NATO considera que a importância do elo transatlântico vai para lá da guerra na Ucrânia.

Por essa razão, insiste: "Enquanto nos mantivermos unidos, - América do Norte e Europa -, somos capazes de nos protegermos mutuamente."

Jens Stoltenberg participava numa tertúlia no Fórum de Bruxelas. O seu mandato termina em setembro e Stoltenberg fez saber, através do seu gabinete, que "não tem planos" para prolongar o mandato.