Contas suspensas sem aviso. Instagram "pede desculpa", mas não explica o que se passa

Milhões de contas na rede social Instagram foram esta segunda-feira suspensas, sem aviso, a usuários de todo o mundo.

A aplicação, que faz parte do grupo Meta, onde também se insere o Facebook, já reagiu, no Twitter, pedindo desculpa pelo inconveniente, mas sem explicar o que poderá estar na origem do problema.

We're aware that some of you are having issues accessing your Instagram account. We're looking into it and apologize for the inconvenience. #instagramdown - Instagram Comms (@InstagramComms) October 31, 2022

"Estamos cientes que alguns de vocês estão a ter problemas para ter acesso à conta do Instagram. Estamos a analisar e pedimos desculpas pelo inconveniente.", pode ler-se no curto comunicado.

A partir das 13h00, o site DownDetector começou a receber queixas, com um pico de 591 notificações de problemas no Instagram.