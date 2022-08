"Continuamos serenos." MPLA confiante numa vitória eleitoral

O processo eleitoral tem sido criticado pela oposição © Ampe Rogerio/EPA

Por Cátia Carmo 25 Agosto, 2022 • 18:54

Apesar de ter perdido Luanda, o MPLA continua "sereno" e confiante numa vitória nas eleições em Angola.

"Perdermos Luanda, mas a vida é assim, continua. Gostaríamos de ganhar com 98%, mas quem manda é o povo, ponto final. Estamos a respeitá-los, ainda não viu nenhum gesto nosso que indiciasse o contrário", afirmou Rui Falcão, porta-voz do MPLA.

Angola votou na quarta-feira para escolher um novo Presidente da República e novos representantes na Assembleia Nacional, numas eleições gerais realizadas pela primeira vez na diáspora.

O processo eleitoral, que contou com cerca de 1.300 observadores nacionais e internacionais, tem sido criticado pela oposição, considerando-o pouco transparente.

A Comissão Nacional Eleitoral (CNE) angolana anunciou esta quinta-feira que o MPLA (poder) mantém vantagem, com 52,08% das votações, seguido da UNITA (oposição), com 42,98%, quando estão escrutinados 86,41% dos votos das eleições gerais desta quarta-feira.

Com 77,12% dos votos apurados em Luanda, a União Nacional para a Libertação Total de Angola (UNITA) lidera com 62,93% dos votos e o Movimento Popular de Libertação de Angola (MPLA) segue em segunda posição com 33,06%, anunciou esta quinta-feira o porta-voz da CNE, Lucas Quilundo.