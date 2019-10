Conversações entre David Sassoli e Boris Johnson sobre Brexit sem progressos

© EPA

O presidente do Parlamento Europeu disse que não houve progressos nas conversações que manteve, esta terça-feira, com Boris Johnson sobre o Brexit. Em comunicado, o responsável reafirmou que não vai pedir à União Europeia o prolongamento do prazo para efetivar o Brexit, previsto para 31 de outubro, e foi vago em relação à necessidade de não haver fronteira física entre a Irlanda do Norte e a República da Irlanda.

Na nota, o presidente do Parlamento Europeu reiterou que não concordará com uma saída do Reino Unido que não preserve o respeito e a integridade do tratado de paz de Belfast, que terminou com o conflito relativo à Irlanda do Norte.

Acrescenta ainda que só há duas soluções possíveis para resolver o impasse no Brexit: ou estender o prazo ou uma saída do Reino Unido sem acordo.