Coordenadora da ONU prepara tentativa de retirada de civis em Mariupol

A coordenadora humanitária da ONU para a Ucrânia, Osnat Lubrani, anunciou esta quinta-feira que vai para o sul do país com o objetivo de preparar uma tentativa de retirada de civis de Mariupol, cidade praticamente controlada pelas forças russas.

"Vou para Zaporijia para preparar a esperada evacuação de Mariupol", cidade portuária estratégica localizada no sudeste da Ucrânia que está sitiada pelas forças russas desde o início de março, escreveu Osnat Lubrani na rede social Twitter.

The SG @antonioguterres has arrived in Ukraine to meet President Zelensky. At his request, I am going to Zaporizhzhia to prepare for hopeful evacuation from Mariupol.

The UN is fully mobilized to help save Ukrainian lives and to assist those in need. pic.twitter.com/vPZ1yYKxwi - Osnat Lubrani (@OsnatLubrani) April 28, 2022

O secretário-geral da ONU, António Guterres, que está desde quarta-feira em Kiev, faz esta quinta-feira a sua primeira visita à Ucrânia desde o início da ofensiva russa naquele país, a 24 de fevereiro.

Ao chegar na quarta-feira à capital ucraniana, numa conferência de imprensa improvisada para os jornalistas portugueses presentes em Kiev, Guterres disse que a prioridade mais imediata no conflito da Ucrânia é criar condições para salvar os civis que se encontram retidos na fábrica metalúrgica Azovstal em Mariupol, frequentemente caracterizada como a "cidade mártir".

Neste complexo siderúrgico, onde está o último bastião de resistência das forças ucranianas, estarão retidos mais de 400 feridos, civis e militares.

