COP26: "Baixas expectativas mas conservo uma réstia de esperança"

Lisboa, 23/11/2018 - Ana Lídia Pereira é candidata à liderança da Juventude do Partido Popular Europeu. É a primeira mulher a entrar na corrida para a presidência do YEPP, a maior organização política de juventude da Europa. (Bruno Raposo /Global Imagens) © Bruno Raposo/Global Imagens

Recentemente eleita para voltar a liderar os jovens do Partido Popular Europeu, Lídia Pereira deve ser a única eurodeputada portuguesa a marcar presença na COP26, que este domingo começa, em Glasgow, na Escócia. Para a parlamentar social-democrata, "as expetativas são baixas, sobretudo pelas ausências que têm sido comunicadas nas últimas semanas, em particular países como a China ou a Rússia". Na verdade, Xi Jinping fará uma declaração vídeo e Pequim fez chegar à Conferência do Clima, a sua Declaração de Compromisso, o documento que na véspera do arranque da cimeira ainda não tinha sido enviado por algumas dezenas de países.

Lídia Pereira afirma que "é claro para todos que a neutralidade carbónica só é possível em 2050, como os objetivos da União Europeia preconizam, se houver um esforço das grandes potências mundiais, em que se inclui a China. E aqui, temos desde já uma divergência", porque a China pretende atingir a neutralidade carbónica em 2060 e "o mundo precisa de o atingir em 2050, sob pena de entrarmos num ponto de não retorno, o que compromete a subsistência e a sustentabilidade da Humanidade".