COP26 em Glasgow: "Estamos a cavar as nossas sepulturas!"

A cimeira do clima em Glasgow está na capa dos jornais espanhóis... O El País escreve na primeira página... Guterres urge a atuar e cita o português que é Secretário Geral da ONU a dizer: "estamos a cavar as nossas sepulturas"... a foto ao lado é dos protestos em Glasgow.

Na capa do La Razon, a foto é de Pedro Sanchez na COP26, por cima a manchete dá conta de que o presidente do governo não quer reforma laboral sem acordo com os patrões... por baixo da foto há também uma citação de Guterres: "Basta! A Natureza não é uma retrete!"...

A mesma frase, sem o Basta, na capa do El Correo mas quem aparece na foto é Great Thunberg, que ontem, do lado de fora da cimeira, clamava contra os discursos Blá Blá Blá...

Na capa do ABC aparece Guterres à direita, o primeiro ministro indiano Narendra Modi ao centro e Boris Johnson à esquerda...

No Voz da Galicia, os mesmos protagonistas nas margens, no centro da foto em vez de Modi está Joe Biden, por cima do título, Glasgow: salvemos o planeta...

No La Vanguardia aparecem o anfitrião Boris Johnson e Emmanuel Macron... ainda não vão à pesca juntos, mas dão-se um respiro, isto é, combinaram não fechar o diálogo...

Em França, no topo da primeira página do Le Monde: "cimeira para o clima: a hora das contas"...

No Reino Unido, no Guardian, líderes mundiais chegam a acordo para salvar as florestas da Terra... "Estejam acima da política (no sentido da politiquice) pelo bem das nossas criancas"... chega a Glasgow o discurso de uma rainha de Verde, Isabel II na capa do Daily Telegraph e também no Daily Mail uma Rainha Verde com um profundo ultimato pessoal... no Daily Express, o apelo emocional da Rainha para salvar o nosso planeta...

No Independent, Greta Thunberg enche metade da capa... no título: a Índia compromete-se a cortar mil milhões de toneladas de carbono.

No Scotsman, da Escócia, também a cimeira de Glasgow: "cá fora: as denúncias de Thunberg, lá dentro as declarações bombásticas e os apelos para a ação".