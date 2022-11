"COP27 é uma gigante brincadeira: acontece numa ditadura e maioria representa indústria fóssil"

© DR

O livro chama-se "Plano B Como manter a esperança em tempos de crise climática", edição da editora Perspetiva... livro de de Boštjan Videmšek, jornalista esloveno, repórter de guerra, cobriu vários dos principais conflitos no mundo: Iraque, Afeganistão, Síria, Darfur, Sul do Sudão, Paquistão, Gaza, Líbia, Somália, Kosovo e Ucrânia. Artigos publicados no The New York Times, Politico, Le Figaro, Der Spiegel, Aftenposten, El Periodico, Sydney Morning Herald, Middle East Eye, e Atlantic Post, entre outros.

Deixa-me começar pela citação no início do teu livro, uma citação de Mark Twain quando ele diz que "Todos falam sobre o tempo, mas ninguém faz nada a esse respeito". Porque escolheste essa citação?

Porque talvez esta citação seja ainda mais atual ou importante agora, porque o livro Plano B foi escrito há alguns anos, foi um longo projeto. E o que aconteceu depois... primeiro a pandemia de COVID. E agora a guerra na Ucrânia e as coisas mudaram realmente. E o público mudou, o jornalismo mudou, mudaram os discursos sobre a crise climática e a crise climática, como tal, está mais ou menos fora de foco. Vivemos na época da monocultura, diria eu. Durante algum tempo, temos um tema que é abordado. Agora temos a guerra na Ucrânia, sabe Deus o que será a seguir, provavelmente a crise alimentar e energética. Portanto, quando vamos de crise em crise, estamos sempre a deixar para trás a última crise. Estamos a tornar-nos passivos, silenciosos, mas silenciosos na forma como tos pensamos que temos uma voz através das redes sociais. Mas na verdade, isso não afeta, especialmente no contexto da crise climática, a forma como a abordamos e como a combatemos. Estamos a tornar-nos cada vez mais passivos, porque esta crise climática é esmagadora. E, como indivíduo, como cidadão, sentimos uma enorme ansiedade, tipo de fadiga, de que não se pode reagir, que está fora do nosso alcance. E isto só está a permitir que os grandes responsáveis, corporações, empresas ou países, mantenham o status quo, limitam-se a fazer o que é habitual.

Pior ainda: nos últimos três meses, no último trimestre do ano, duas das maiores empresas petrolíferas, Shell e Total, quase duplicaram os seus lucros. Ambas as empresas têm nos seus relatórios financeiros, cada empresa teve um rendimento de 10 mil milhões de dólares, o que é o recorde trimestral de sempre. O mercado de combustíveis fósseis, neste ano valeu de três a quatro triliões de dólares, o que é o recorde absoluto de todos os tempos. Nos tempos em que estamos a falar das transições verdes e tudo o resto, o lobby do combustível fóssil contra-ataca, Empire Strikes Back. E um par de dias após o início da guerra na Ucrânia, após o início da agressão russa, já era óbvio que as empresas de combustíveis fósseis iriam lucrar muito. E isto é exatamente o que está a acontecer, incluindo a especulação sobre os mercados e os efeitos que isso tem sobre os preços para o cidadão normal. E este é o maior golpe possível para a transição verde. Então, podemos também colocar a citação de Mark neste tipo de contexto.

Será este livro, algum tipo de reinvenção de si mesmo como repórter de guerra?

Reinvenção é uma palavra muito forte, diria eu. Eu deixei as zonas de guerra durante algum tempo mas continuo a relatar uma crise sobre uma crise esmagadora. E, na minha opinião, a crise mais importante da nossa geração, a nossa geração, sobretudo as gerações vindouras. A crise climática é a mãe de toda as crises. Inclui o conflito, a migração, a mudança económica e social. Mesmo as mudanças culturais, estão a afetar cada um de nós, e vão afetar-nos muito mais num futuro próximo. Quer dizer, temos atrás de nós o ano mais quente da história desde que há medições. O nível de emissões de CO2, e também as emissões de metano são as mais elevadas da história, a implementação do Acordo de Paris não está a funcionar de todo, para não mencionar que apenas 1% das promessas da última COP de Glasgow foram implementadas.

Quais são as suas expectativas em relação a esta COP 27?

Muito honestamente uma gigantesca brincadeira. Quer dizer, está a acontecer no país que colocou muitos dos seus ativistas climáticos na cadeia nos últimos meses. Acontece numa enorme ditadura, governada de facto pelo exército. É, mais uma vez, patrocinada pela Coca Cola, do país que produz mais plástico do mundo, plástico significa combustíveis fósseis. E depois do ano passado, é bastante óbvio que a maioria das pessoas que ali se sentam representa a indústria fóssil e não acredito que a COP seja uma solução para o problema.

É o que também escrevo no livro, juntamente com o fotógrafo Matias Kravitz, estamos a apresentar as iniciativas de base, os casos já existentes na luta contra a crise climática, que se baseiam na comunidade e na solidariedade, e claro, também na tecnologia, mas não nos grandes atores, que esses lutam pelo status quo.

Escreves no livro que esta é uma guerra contra o equilíbrio, contra a existência. Em resumo, é a guerra contra o próprio conceito de futuro. A crise climática é a principal e mais crucial linha de frente do nosso tempo. E as nossas perspetivas de vencer esta guerra estão longe de ser boas. O teu acordo, deixa-me chamar-lhe assim para abraçar isto, juntamente com o teu colega fotógrafo Matjaz Krivic , começou no topo da Cordilheira dos Andes, na Bolívia. Isto é, um lugar onde estarão 70% das reservas mundiais de lítio...

Sim, quer dizer, estes são os números antigos de 2017, 2018... Há números diferentes porque as medidas não são absolutamente corretas. Mas sim, a estimativa superior é de cerca de 70%. Lá em cima, em Salar de Uyuni, a quase 4000 metros de altura, a indústria está a desenvolver-se muito lentamente por lá. Quer dizer, o governo boliviano mudou entretanto duas vezes. E está agora a tentar pôr em prática uma espécie de economia circular não só com a produção ou mineração do seu próprio lítio, mas também com a produção das suas próprias baterias de lítio, e com a produção dos seus próprios carros elétricos, para serem mais ou menos auto-suficientes e se protegerem, do tipo de abordagem Neo colonial das grandes corporações e de outros países. Por exemplo, na linha de abastecimento de lítio, a China está a dominar absolutamente. Controla mais de 60% da cadeia de abastecimento global e este número está a crescer. Portanto, esta não é apenas uma questão tecnológica ou ambiental, está a tornar-se mais ou menos na questão geopolítica chave do nosso tempo.

E colocando com contexto deste livro, que foi escrito antes da guerra da Ucrânia, é claro, vivemos nos tempos em que os restos da velha ordem mundial, se é que podemos chamar-lhe assim, estão a morrer. Assim, a nova ordem mundial está a ser estabelecida. E com os novos atores a bordo, com os novos poderes, as coisas vão mudar e a linha de abastecimento de lítio, é muito importante neste aspeto.

Escreves no livro, números de 2018, o custo da crise climática para a economia global, estimado em 1,2 triliões de dólares... Além das hordas de refugiados provocados pelo clima, que vão influenciar dramaticamente o nosso futuro muito próximo. E os números do Banco Mundial que estimam que até 2050, os efeitos das alterações climáticas obrigarão 143 milhões de pessoas a abandonar as suas casas apenas na Ásia, África e América Latina. Mas dizes que há um plano B, existe uma alternativa. Onde o podemos encontrar?

No meu livro! (Risos). Não, quero dizer, o Plano B é uma espécie de coleção de histórias de diferentes lugares do mundo, onde as comunidades estabeleceram o seu caminho para combater a crise climática. E, juntamente com um fotógrafo, reunimos um manual sobre como as coisas poderiam funcionar. Temos uma sociedade, temos uma solidariedade, temos uma motivação, em que indivíduos estão na vanguarda, lideram a mudança e todos os outros os seguem.

Muito baseados em soluções locais, no contexto local...

Não só mas principalmente baseadas em soluções locais de base, que não exigem quantias extremas de dinheiro. Mas é claro que tem de haver um plano de negócios para isso e apoio político, mas não necessariamente do topo da lista. É preciso ter um apoio político pelo menos a nível regional ou pelo menos a nível local. Absolutamente.

Portanto, é um livro sobre, sobre pessoas que estão a tentar, reverter o jogo, ganhar o jogo, mesmo que já estejamos no tempo extra?

Quer dizer, são 95 minutos, eu diria, são cinco, talvez seis minutos a mais e alguém ainda está a fazer substituições, o adversário está no chão, a tentar mostrar que tudo lhe dói, estão a fazer batota, mas não é novidade. Estamos a perder quatro-zero neste momento, eu diria, mas ainda temos de lutar porque a outra opção é se podemos viver até à nossa morte, ou podemos apenas ir morrendo.

Como é que as várias comunidades que lutam contra isto, a crise climática? Podes dar-nos alguns exemplos. Por exemplo, li no livro que na Grécia, há um exemplo da primeira ilha mediterrânica 100% autossustentável...

A ilha de Tilos. No Mediterrâneo, no arquipélago do Dodecaneso, na extremidade do Mar Egeu... Tilos era de facto uma pequena ilha grega, estava em total ruína há 20, 25 anos atrás, ninguém lá ia. Na verdade, as pessoas não queriam lá viver; estava destruída, demograficamente e economicamente e socialmente. Mas depois as coisas mudaram com um médico que se tornou presidente da câmara, que não era um presidente da câmara político. Foi escolhido pelas pessoas. E o Dr. Tassisaliferis transformou completamente a ilha. Claro que, com a ajuda dos amigos. Primeiro, criaram uma espécie de democracia cidadã na ilha. Organizaram o primeiro casamento gay na Grécia, recuperaram todos os animais de estimação antigos, proibiram a caça. E depois, mais tarde, tornaram-se a primeira ilha 100% renovável e sustentável em termos de energia na Grécia. E, este ano, tornaram-se também a primeira ilha de desperdício zero no Mediterrâneo. É uma enorme história de sucesso. Mas entretanto, a razão pela qual fui lá pela primeira vez como repórter não foi a energia renovável. Era o projecto que eles tinham em Tilos de centro de hospitalidade, um Welcome Center, porque eles estavam a aceitar refugiados provenientes da Turquia, com a mão realmente aberta, de um modo totalmente comunitário. Acompanhei as história da imigração durante uma década. E este é o melhor caso que já vi, pessoas que vieram cansadas, cheias de medo e fome, tiveram os seus empregos e vidas de volta em dois ou três dias depois de terem chegado à ilha. Foi uma história extremamente bela e bem sucedida. E é por isso que estou a tentar dizer que não há transição verde sem democracia. Não há ambiente, mudança ambiental positiva, sem direitos humanos. A primeira mudança tem de ser da parte social porque a tecnologia sem mudança social pode tornar-se facilmente uma arma.

Então, provavelmente essa é a parte mais difícil deste desafio mais amplo: transformar os regimes em democracia ou fazer com que os direitos humanos sejam respeitados e depois prosseguir rumo à transformação tecnológica e depois a revolução climática...

Absolutamente. É uma questão de prioridades e os direitos humanos e a democracia são prioridade absoluta. Tudo o resto é secundário.

Poderíamos falar de mais dois exemplos: o futuro geotérmico na Islândia, por exemplo...

A Islândia esteve mais ou menos totalmente dependente do petróleo até aos anos 70, a grande crise petrolífera dos anos 70 e tinham esta opção com a energia geotérmica que têm em enorme quantidade. E a crise do petróleo nos anos 70 foi uma espécie de oportunidade para eles transformarem a sua produção de energia, e fizeram-no em tempo recorde. Assim, mesmo já nos anos 80, a maioria da energia produzida para aquecimento e para electricidade na Islândia era de fontes renováveis, geotérmicas ou hídricas hidroeléctricas. E isto também levou a um tipo de mudança social após 2008. Com a crise económica e a queda da banca, que foram colocados na prisão na Islândia, a Islândia transformou-se de uma forma muito suave, tornou-se muito mais democrática, muito mais aberta, muito mais gentil e muito menos gananciosa. E é um bom exemplo de como uma sociedade se pode transformar. Naturalmente, muitos casos no livro podem ser considerados utópicos. A Islândia é uma ilha Tilos é uma ilha. As Ilhas Orkney na Escócia, onde se produz esta enorme energia marítima no Centro Europeu de Energia das Marés, são também ilhas. Por isso as ilhas dão a ideia de Utopia, sempre, porque vivem as suas próprias vidas separadas. Mas se colocar os casos em perspectiva, e juntar os casos, pode obter um algoritmo e pode aplicar estas tecnologias e mudanças e ideias a outros locais.

E quanto à captação direta de CO2 na Suíça?

Ah, esse é um caso muito especial. A história do livro foi pesquisada em 2019. É uma empresa chamada Climeworks. Nessa altura, poderíamos chamar-lhe uma Start-up maior. Agora já se tornou, diria eu, uma empresa. É uma história extremamente bem sucedida. E vai-se ligando às histórias da Islândia e da captura do CO2, é na verdade uma tecnologia de como obter co2 diretamente do ar. Não é captura e armazenamento de carbono. É um processo diferente através de filtros. E eles estabeleceram-no primeiro na Suíça e em outros 13 locais. Mas a localização principal é em Reykjavik, na Islândia, esta é a maior fábrica geotérmica da Suíça.

Na Islândia, não na Suíça...

Na Suiça foi a primeira. Foi uma espécie de, digamos, versão beta, mas a primeira à escala industrial está agora na Islândia, foi inaugurada no ano passado, em setembro. Estivemos lá para a inauguração e é agora muito maior, e eles estão a aumentá-la sem parar. Por isso, é uma nova tecnologia e um software muito atraente para os investidores. Claro que, com a captura direta do dióxido de carbono e também com a tecnologia de armazenamento de carbono, grandes empresas, grandes poluidores, grandes emissores podem investir muito mais e, de alguma forma, temos de compreender que é uma espécie de conceito religioso de pagamento para que os seus pecados sejam perdoados, mas de facto esta técnica é muito promissora não só por causa da captura de CO2 do ar, mas porque é um dispositivo energético muito exigente. Assim, com energia renovável, com energia geotérmica na Islândia, estão a obter muito CO2 do ar, transformando-se em líquido e bombeando-o como líquido para o subsolo, onde o CO2 líquido se transforma nas rochas e permanece em segurança no subsolo. E isto é o que há de especial nesta captura direta e na energia geotérmica da Islândia, que se juntam numa história de sucesso.

Então, é possível resolver a crise das alterações climáticas através de ações baseadas na ciência, na tecnologia, na cooperação internacional e, sobretudo, na solidariedade intergeracional, como escreveu Filipe Duarte Santos no prefácio da edição portuguesa do seu livro...

Não sem respeitar os direitos humanos e os direitos de outras espécies.

São os dois extras, os dois plus da equação?

O que mais precisamos é de foco, vivemos no tempo da atenção dispersa, precisamos de focalizar. A atenção significa ética. Ética significa Solidariedade. Solidariedade significa comunidade. Comunidade significa direitos humanos Comunidade significa ação e reação. E mesmo sem jornalismo ou escrita ou, claro, boa política, estes objetivos são, na minha opinião, completamente inatingíveis, porque vivemos nas profundezas das monoculturas, como disse antes, e o nosso foco está a ir para muitos lugares ao mesmo tempo. E temos de colocar as prioridades em primeiro lugar. E a crise climática tem de ser mesmo o tema número um, porque é uma colecção de outras crises. E está a tornar-se tão óbvio que não é possível ser ignorado, esperemos.