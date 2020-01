Secretário de Bolsonaro vai ser demitido. Copiou discurso de propaganda nazi

Roberto Alvim, na sua conta no Facebook, afirmou que a questão não passava de "uma falácia da esquerda" © DR

O secretário brasileiro da Cultura, Roberto Alvim, vai ser afastado do cargo, avançou a Secretaria Especial da Cultura do Brasil, depois de ter copiado excertos de um discurso do ministro nazi da Propaganda, Goebbels.

As palavras de Roberto Alvim geraram uma onda de contestação popular, e levaram a que o presidente da câmara baixa parlamentar, Rodrigo Maia pedisse a demissão do político brasileiro.

Segundo o jornal Folha de S.Paulo , o ministro da Secretaria de Governo, Luiz Ramos, telefonou para líderes do Congresso e avisou que o porta-voz da Presidência, general Rego Barros, deve anunciar a demissão.

Roberto Alvim divulgou um vídeo sobre o Prémio Nacional das Artes parafraseando trechos de um discurso do ministro nazi da Propaganda, Joseph Goebbels e gerou uma onda de protestos no país.

Estabelecida a polémica, Roberto Alvim, na sua conta no Facebook, afirmou que a questão não passava de "uma falácia da esquerda" sobre "uma coincidência retórica" entre as duas afirmações.

"A arte brasileira da próxima década será heroica e será nacional, será dotada de grande capacidade de envolvimento emocional, e será igualmente imperativa, posto que profundamente vinculada às aspirações urgentes do nosso povo, ou então não será nada", disse Alvim, no vídeo divulgado na conta oficial da Secretaria de Cultura.

No livro "Goebbels: a Biography", o autor Peter Longerich cita uma afirmação do ministro da Propaganda de Adolf Hitler, muito semelhante a de Alvim: "A arte alemã da próxima década será heroica, será ferreamente romântica, será objetiva e livre de sentimentalismo, será nacional com grande páthos e igualmente imperativa e vinculante, ou então não será nada".