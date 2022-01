Coração de um porco geneticamente modificado transplantado com sucesso num humano

David Bennet ao lado de um dos cirurgiões © Universidade do Maryland

Por Guilherme de Sousa com AFP 10 Janeiro, 2022 • 22:53

Um homem com doença cardíaca terminal fez na sexta-feira um transplante inédito. David Bennet, de 57 anos, recebeu um coração de um porco geneticamente modificado. A cirurgia inédita foi realizada e concluída com sucesso por uma equipa de cirurgiões da Faculdade de Medicina da Universidade do Maryland, nos EUA.

O transplante do órgão mais importante do corpo humano "demonstrou pela primeira vez que um coração de um animal "pode funcionar como um coração nos humanos sem rejeição imediata do corpo", lê-se num comunicado da instituição.

O paciente será "cuidadosamente monitorizado" nas próximas semanas. O homem, residente no estado do Maryland, tinha visto ser recusada a possibilidade de fazer um transplante de coração em vários hospitais. Bennet garante que esta era a última possibilidade.

"Era morrer ou fazer este transplante. Quero viver. Eu sei que é um tiro no escuro, mas é a minha última escolha", disse o homem que estava internado há vários meses.

A equipa de cirurgiões tinha recebido luz verde para realizar esta cirurgia no último dia de 2021. O regulador norte-americano justificou a decisão de aplicar o tratamento experimental uma vez que o paciente estava "numa condição grave ou em risco de vida".