"Corajoso povo da Ucrânia" vence o Prémio Sakharov

O Parlamento Europeu atribuiu esta quarta-feira o Prémio Sakharov para a Liberdade de Pensamento ao "corajoso" povo da Ucrânia, atualmente sob ataque russo.

Citada em comunicado, a presidente do parlamento, Roberta Metsola, assinala que o prémio "é para os ucranianos que lutam no terreno. Para aqueles que foram forçados a fugir. Para aqueles que perderam familiares e amigos. Para todos aqueles que se erguem e lutam por aquilo em que acreditam".

"Sei que o corajoso povo da Ucrânia não vai desistir e nós também não", refere ainda a líder europeia, que elogia a ação ucraniana "contra o regime brutal que procura minar a nossa democracia, enfraquecer e dividir a nossa União".

A distinção realça especialmente "os esforços do presidente ucraniano Volodymyr Zelensky", mas também a ação de outros "indivíduos, representantes de iniciativas da sociedade civil e instituições estatais e públicas", nomeadamente "os Serviços de Emergência do Estado (SES) da Ucrânia; Yulia Pajevska, fundadora da unidade médica de evacuação "Anjos de Taira" ("Angels of Taira"); Oleksandra Matviychuk, ativista e advogada para os direitos humanos; o Movimento de Resistência Civil da Fita Amarela ("The Yellow Ribbon Civil Resistance Movement"); e, Ivan Fedorov, o presidente da câmara da cidade de Melitopol, que atualmente se encontra ocupada pelas forças russas".

A entrega da distinção acontece no dia 14 de dezembro, em Estrasburgo. Os outros finalistas eram a Comissão da verdade da Colômbia e o ativista da WikiLeaks Julian Assange.