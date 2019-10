Corbyn diz que trabalhistas vão viabilizar eleições antecipadas em dezembro

Corbyn garante que os trabalhistas atacarão com a campanha "mais ambiciosa e radical que este país já viu". © Reuters

O líder do maior partido da oposição a Boris Johnson entende que estão reunidas todas as condições para apoiar a realização de eleições ainda antes do Natal, e prometeu lançar uma ambiciosa e radical campanha política.

De acordo com a agência Reuters, Jeremy Corbyn diz que o país e o partido estão prontos para ir a eleições antecipadas, após ver cumprido o objetivo último de retirar o Brexit sem acordo de cima da mesa. "Durante os próximos três meses, a nossa condição de excluir uma saída sem acordo está cumprida", dado que a União Europeia (UE) aceitou adiar a saída do Reino Unido, disse Corbyn numa reunião com o "gabinete sombra" do partido.

Depois de ouvir a União Europeia confirmar o prolongamento do artigo 50 até ao último dia de janeiro, Corbyn garante que a primeira exigência dos trabalhistas foi atendida e que agora atacarão com a campanha "mais ambiciosa e radical que este país já viu".

Na segunda-feira, o partido Trabalhista dizia que iria chumbar a proposta do Governo para marcar eleições legislativas a 12 de dezembro, alegando não confiar no primeiro-ministro, Boris Johnson.

"Nós sempre dissemos que queremos que um 'Brexit' sem acordo descartado e como existe tão pouca confiança neste primeiro-ministro, não vamos concordar nada até ser claro e concreto o que está a ser proposto", afirmava Corbyn na Câmara dos Comuns.

Corbyn admitiu, nessa altura, serem "necessárias umas eleições antecipadas", mas questionou a necessidade de serem realizadas em dezembro, invocando questões como os dias serem mais curtos e as férias de natal das universidades, lembrando que já se realizam eleições naquele mês desde 1923.

O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, viu na segunda-feira a sua proposta para eleições antecipadas a 12 de dezembro ser chumbada pelo Parlamento e anunciou que voltaria a tentar esta terça-feira.

O Partido Trabalhista absteve-se na votação, em que a proposta do primeiro-ministro recebeu 299 votos a favor e apenas 70 contra, não atingindo o patamar exigido de dois terços dos votos da Câmara dos Comuns (434 deputados).

Boris Johnson anunciou então que o Governo apresentaria ainda na noite de segunda-feira uma proposta de lei para serem convocadas eleições legislativas a 12 de dezembro, procedimento que apenas requer uma maioria simples.

A União Europeia aceitou na segunda-feira um novo adiamento do Brexit, até 31 de janeiro, oferecendo ao Reino Unido a possibilidade de abandonar mais cedo o bloco caso o Parlamento ratifique o Acordo de Saída.