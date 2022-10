Coreia do Norte acusa Seul de "ações provocatórias" junto à fronteira

© Francis R. Malasig/EPA

A Coreia do Norte acusou esta quitna-feira Seul de "ações provocatórias" ao realizar fogo de artilharia durante cerca de dez horas perto da fronteira comum, acrescentando que tomou "fortes contramedidas militares", depois dos sul-coreanos acusarem Pyongyang de lançar novo míssil.

Um porta-voz do Exército norte-coreano referiu que o Exército sul-coreano realizou "fogo de artilharia por cerca de dez horas perto da área de defesa avançada do Quinto Corpo do Exército Popular Coreano", de acordo com um comunicado divulgado pela agência de notícias oficial KCNA.

O Exército do Povo Coreano "tomou fortes contramedidas militares" em resposta à "ação provocatória" do vizinho, acrescentou.

A nota de imprensa não especificou se o fogo de artilharia de Seul foi um exercício ou um disparo contra a Coreia do Norte.

O gabinete de relações públicas do Ministério da Defesa sul-coreano não prestou no imediato qualquer comentário, noticia a agência Associated Press (AP).

Momentos antes, a Coreia do Sul tinha divulgado que o vizinho do norte lançou hoje mais um míssil balístico em direção às suas águas orientais, num teste que ocorreu horas depois de aviões de guerra norte-coreanos terem voado perto da fronteira.

O Estado-Maior Conjunto da Coreia do Sul referiu que o lançamento foi executado às 01h49 de sexta-feira (16:49 de quinta-feira em Lisboa).

A mesma fonte acrescentou que a Coreia do Sul aumentou a sua postura de vigilância e mantém prontidão militar em estreita coordenação com os Estados Unidos.

O Ministério da Defesa japonês e o gabinete do primeiro-ministro também referiram através da rede social Twitter que a Coreia do Norte tinha lançado um míssil.

Este é o nono lançamento de mísseis pela Coreia do Norte nos últimos 20 dias.

O Estado-Maior Conjunto da Coreia do Sul também frisou que a Coreia do Norte enviou aviões de guerra para perto da fronteira entre os dois países na madrugada de hoje, o que levou a Seul a enviar caças para aquela zona.

Pelo menos 10 aeronaves norte-coreanas realizaram manobras perto da fronteira com o Sul, forçando Seul a enviar aviões para uma possível manobra de intercetação, segundo a agência de notícias Efe.

Não houve relatos de confrontos entre as duas Coreias, noticiou a AP.

No entanto, este é um incidente altamente incomum e ocorre numa altura de escalada de tensões entre os rivais.

Os mais recentes lançamentos ocorreram horas depois dos Estados Unidos e a Coreia do Sul terem dado por terminado mais um exercício naval na costa leste da península coreana.

Os exercícios envolveram um porta-aviões dos EUA.