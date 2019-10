Coreia do Norte confirma disparo de míssil a partir de um submarino

O líder norte-coreano, Kim Jong Un © REUTERS

A agência oficial do regime de Pyongyang, a KCNA, confirmou as informações que foram divulgadas esta quarta-feira pela Coreia do Sul sobre o lançamento de um míssil balístico a partir de um submarino (SLBM), embora não tenha revelado detalhes sobre a sua trajetória.

A KCNA também explicou que se trata da terceira versão do seu míssil Pukguksong (Estrela Polar) e disse que o lançamento foi feito a partir de baía de Wonsan, na costa oriental da Coreia do Norte.

Fontes militares sul-coreanas anunciaram que a Coreia do Norte disparou pelo menos um projétil na sua costa oriental, no que parece ser uma demonstração da crescente capacidade militar antes das negociações nucleares com os Estados Unidos da América.

O comando conjunto dos chefes de Estado-Maior da Coreia do Sul não confirmou imediatamente o tipo de armas disparado nem a distância percorrida.

O lançamento ocorre depois de um diplomata norte-coreano sénior ter afirmado na terça-feira que a Coreia do Norte e os EUA tinham concordado em regressar às negociações do dossiê nuclear.

As negociações têm estado num impasse desde há meses, depois do colapso de uma cimeira entre os líderes norte-coreano, Kim Jong Un, e norte-americano, Donald Trump, devido a desacordos sobre a troca de levantamento de sanções pelo desarmamento.