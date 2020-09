Coreia do Norte continua a desenvolver programa nuclear, alerta ONU

© Jorge Silva/EPA

A Agência Internacional de Energia Atómica (IAEA, na sigla em inglês) está preocupada com o facto de a Coreia do Norte continuar operar instalações nucleares.

"A manutenção do programa nuclear da República Popular Democrática da Coreia é uma violação clara das resoluções relevantes do Conselho de Segurança da ONU e é profundamente lamentável", alerta a organização fiscalizadora das Nações Unidas.

Desde o último relatório, em agosto de 2019, há "indicações consistentes com a produção de urânio enriquecido na central nuclear de Yongbyon", revela a IAEA, citada pela AFP.

No relatório deste ano, divulgado esta quarta-feira, a IAEA admite que não foi possível ter acesso a esta centra nuclear - nem a nenhum outro local na Coreia do Norte - mas baseia as suas conclusões na análise da "informação disponível" e imagens de satélite.

A aparente inexistência de vapor e descargas de água para arrefecimento na central de Yongbyon provam "com quase total certeza, que o reator permanece fechado desde dezembro de 2018". Mas há indicações de que está a ser mantido operacional, como a presença regular de um tanque de dióxido de carbono portátil no local.

Pyongyang declarou uma moratória autoimposta a testes nucleares e lançamentos de mísseis balísticos internacionais em abril de 2018, um gesto que ajudou a convocar a primeira cimeira entre Kim Jong-un e Donald Trump, em Singapura.

Na reunião entre o líder norte-coreano e o Presidente dos EUA, realizada em junho de 2018, os dois países comprometeram-se a "trabalhar pela desnuclearização da península coreana", mas, para além das sanções, nada efetivamente mudou.