Coreia do Norte dispara míssil balístico em direação ao mar do Japão

Kim Jong-un, líder da Coreia do Norte

A Coreia do Norte lançou um míssil balístico em direção ao mar do Japão, indicou esta terça-feira a agência de notícias sul-coreana Yonhap, citando fontes militares sul-coreanas.

Este lançamento, que ocorre quando Coreia do Sul e Estados Unidos intensificam a cooperação de defesa perante as crescentes tensões entre as duas Coreias, também foi relatado pela Guarda Costeira japonesa, de acordo com a agência de notícias japonesa Kyodo.

Na semana passada, a Coreia do Norte revelou que testou com sucesso um novo míssil balístico intercontinental de combustível sólido, sob a supervisão do seu líder, Kim Jong-un, teste que foi condenado pelo secretário-geral da Organização das Nações Unidas (ONU), António Guterres.