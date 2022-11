Coreia do Norte efetua uma centena de tiros de artilharia na direção de "zona tampão" marítima

© EPA/YONHAP

A Coreia do Norte efetuou esta quarta-feira cerca de 100 disparos de artilharia em direção a uma "zona tampão" marítima, anunciou o exército sul-coreano.

Os disparos aconteceram algumas horas depois de Pyongyang ter lançado vários mísseis, um dos quais caiu no alto-mar perto de águas territoriais da Coreia do Sul.

"A Coreia do Norte efetuou cerca de 100 tiros de artilharia a partir de Kosong", localidade norte-coreana de Kangwon (sul), em direção à "zona tampão" a norte da linha de demarcação e fronteira marítima 'de facto' entre os dois vizinhos da península coreana, indicou o Estado-Maior Conjunto da Coreia do Sul.

Seul e Washington estão atualmente a realizar o maior exercício aéreo conjunto de sempre, apelidado "Tempestade Vigilante", envolvendo centenas de aviões de guerra de ambos os exércitos.

O marechal da Coreia do Norte e secretário do Partido dos Trabalhadores (no poder), Pak Jong Chon, disse que os exercícios são agressivos, de acordo com a imprensa oficial norte-coreana.

"Se os Estados Unidos e a Coreia do Sul tentarem utilizar as forças armadas contra a República Popular Democrática da Coreia [nome oficial da Coreia do Norte], sem medo, os meios especiais das forças armadas da RPDC desempenharão a sua missão estratégica sem demora", disse Pak, de acordo com a agência oficial de notícias norte-coreana KCNA.

O marechal norte-coreano acrescentou: "Os Estados Unidos da América e a Coreia do Sul terão de enfrentar um caso terrível e pagar o preço mais horrível da História."

As duas Coreias continuam tecnicamente em guerra, uma vez que o conflito de 1950-53 terminou com a assinatura de um armistício e não de um tratado de paz.