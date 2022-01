Coreia do Norte lança projétil não identificado para o mar

O novo teste surge porque a Coreia do Norte não respondeu ao pedido de Washington de se reunir para negociar © EPA

A Coreia do Norte lançou um projétil não identificado para o mar, anunciou esta quarta-feira o Exército sul-coreano, sendo o primeiro teste de balística de Pyongyang em 2022.

O projétil foi lançado na costa leste da península, em direção ao mar do Japão, disse o Estado-Maior Conjunto sul-coreano (JCS) em comunicado, sem adiantar mais pormenores.

Em 2021, a Coreia do Norte disse ter testado com sucesso um novo tipo de míssil balístico lançado por submarino, um míssil de cruzeiro de longo alcance e uma arma lançada por comboio, que alegou ser uma ogiva hipersónica.

O novo teste surge porque a Coreia do Norte não respondeu ao pedido de Washington de se reunir para negociar.

Numa importante reunião do partido no poder na última semana, o líder norte-coreano, Kim Jong-un, deu conta da sua vontade em fortalecer as capacidades militares do país, que ainda se encontra sob sanções internacionais.

As negociações com os Estados Unidos estagnaram desde o encontro fracassado, em 2019, entre Kim Jong-un e Donald Trump, então Presidente norte-americano.

Desde que Joe Biden assumiu a Presidência, há um ano, os Estados Unidos declararam de forma incessante a sua vontade de se reunirem com as autoridades norte-coreanas, mas Pyongyang tem rejeitado o diálogo.