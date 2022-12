Coreia do Sul faz disparos de aviso após drones norte-coreanos violarem espaço aéreo

Os dois pilotos do avião sul-coreano KA-1 conseguiram escapar © Yonhap/EPA

A Coreia do Sul disparou tiros de aviso, esta segunda-feira, contra drones norte-coreanos que violaram o seu espaço aéreo, anunciaram os militares sul-coreanos. As autoridades sul-coreanas não informaram, no entanto, se os drones foram abatidos.

Enquanto combatia os drones, um avião ligeiro da Coreia do Sul KA-1 despenhou-se pouco depois de deixar a sua base Wonju, no leste do país, avança a agência Reuters. Os seus dois pilotos conseguiram escapar e estão agora no hospital.

O Ministério dos Transportes da Coreia do Sul tinha afirmado, antes do ataque, que os voos com partida dos aeroportos de Incheon e Gimpo tinham sido suspensos na sequência de um pedido dos militares.

A Coreia do Norte já havia divulgado o seu programa de drones e autoridades sul-coreanas afirmaram que os norte-coreanos teriam cerca de 300 destes aparelhos.

Contudo, é a primeira vez que os drones norte-coreanos entram no espaço aéreo sul-coreano desde 2017. Este incidente acontece três dias após a Coreia do Sul ter dito que a Coreia do Norte testou dois mísseis balísticos de curto alcance nos últimos testes de armas.

Este ano, a Coreia do Norte realizou um número sem precedentes de testes de mísseis. Recentemente, os norte-coreanos também afirmaram ter realizado grandes testes necessários para lançar o seu primeiro satélite espião e um míssil balístico intercontinental capaz de atingir o território continental dos Estados Unidos.