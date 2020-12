Coreia do Sul eleva alerta devido a aumento de casos de Covid-19 em Seul

Desde o início da epidemia, a Coreia do Sul registou pouco mais de 37 mil casos de coronavírus © AFP

A Coreia do Sul elevou este domingo o alerta de saúde em Seul e na região da capital, para o segundo nível mais elevado, devido ao aumento do número de casos de coronavírus.

As autoridades de saúde conseguiram inicialmente conter a epidemia, graças a uma estratégia agressiva de testes e de rastreio dos contágios. Mas recentemente começaram novamente a aumentar os novos casos, ultrapassando os 500 por dia.

A Coreia do Sul confirmou neste domingo 631 novos casos, o número diário mais elevado em nove meses. Foram detetados, na grande maioria, em Seul e na periferia, anunciou a agência coreana de controlo e prevenção de doenças.

Em comparação com muitos outros países, este número pode parecer baixo. Mesmo assim, levou as autoridades a aumentarem as restrições. "Enfrentamos a crise mais grave desde o início da epidemia", declarou este domingo o primeiro-ministro Chung Sye-Kyun.

Todas as reuniões com mais de 50 pessoas vão ser proibidas e as competições desportivas vão realizar-se à porta fechada.

Os cafés só estarão a funcionar para vender para fora e o serviço de refeições nos restaurantes terá de encerrar às 21h00.

Estas medidas estarão em vigor até ao fim do ano, acrescentou Chung.

Desde o início da epidemia, a Coreia do Sul registou pouco mais de 37 mil casos de coronavírus. Foi um dos primeiros países fortemente atingidos pelo vírus, desde que foi detetado na China.

