Coronavírus: belga infetado viajou com portugueses no A380 de Beja

O cidadão belga viajou no A380 que repatriou os 17 portugueses da região de Wuahan

O cidadão belga, que não apresenta sintomas, mas "deu positivo", em duas vezes, "no primeiro teste e no de controlo", que é feito "sempre", viajou no A380 que repatriou os 17 portugueses da região de Wuahan.

O paciente infetado foi levado para um hospital especial para mais cuidados, enquanto os outros repatriados permanecem sob observação, de acordo com a agência Lusa.

Este novo caso surge numa altura em que a China elevou para 426 mortos e mais de 20.400 infetados o balanço do surto de pneumonia.

