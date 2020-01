Coronavírus: Bruxelas oferece-se para coordenar e partilhar custos de repatriamentos

© AFP

A Comissão Europeia anunciou hoje que está disponível para "cofinanciar" o repatriamento de europeus, através do Mecanismo Europeu de Proteção Civil.

A porta-voz do executivo comunitário, Dana Spinant garantiu hoje que a Comissão Europeia está "a acompanhar a evolução internacional do coronavírus" e tem meios disponíveis para responder a qualquer eventualidade, desde que haja o requerimento de um Estado-Membro.

O Mecanismo Europeu de Proteção Civil está à disposição dos Estados-Membros para, "por exemplo", "repatriar europeus" e também transportar ajuda de emergência, afirmou hoje porta-voz para a Ajuda Humanitária e Gestão de Crises, Balazs Ujvari.

"O mecanismo pode fornecer transporte logístico, para transportar vacinas e equipamento médico entre os Estados-Membros, pode facilitar o transporte de equipamento especializado para monitorizar o vírus, como câmaras térmicas", adiantou o porta-voz, considerando que "ainda mais importante" é o mecanismo poder ser utilizado "para o repatriamento de cidadãos da União Europeia". A oferta de Bruxelas fica, porém, dependente do requerimento de algum Estado-Membro.

"O centro europeu de coordenação da resposta de emergência está a discutir com os Estados-Membros, as medidas de reação, incluindo a utilização do Mecanismo Europeu de Proteção Civil, desde que solicitado por algum dos nossos Estados-Membros", disse Balazs Ujvari, adiantando que há verbas do Mecanismo Europeu de Proteção Civil, que podem ser mobilizadas para a primeira reação ao vírus.

"A Comissão Europeia oferece aos países para cofinanciar os custos de transporte através do mecanismo de proteção civil", disse o porta-voz para a Ajuda Humanitária e Gestão de Crises, esclarecendo que "até agora" ainda não foi solicitado, qualquer pedido de ajuda de um Estado-Membro.