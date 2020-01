Coronavírus: Bruxelas pronta para adoptar "todas as medidas necessárias"

França e Itália têm ligações aéreas diretas com o aeroporto de Wuhan © Jerome Favre/EPA

A Comissão Europeia está a fazer um acompanhamento "muito próximo" da evolução do coronavírus.

O porta-voz do executivo de Bruxelas, Stefan De keersmaecker diz que a comissão está em contacto com os estados membros, numa altura em que o risco de contágio na Europa foi elevado "de baixo para moderado".

"A razão pela qual a avaliação do risco foi elevada prende-se com o facto do comité chinês de saúde ter identificado que existe transmissão entre humanos", afirmou De keersmaecker, dizendo que se trata de uma medida "para termos em conta esta avaliação das autoridades sanitárias chinesas".

Entretanto, a comissária europeia da Saúde iniciou uma ronda de contactos com as autoridades dos Estados-Membros, tendo já falado diretamente com o ministro italiano e o ministro francês, considerando que os seus países estão numa situação particular de exposição ao vírus.

"França e a Itália têm ligações aéreas diretas com o aeroporto de Wuhan, que é a região, como se sabe, onde o vírus foi detetado pela primeira vez. E por esse motivo, essa discussão já ocorreu entre o comissário e esses dois ministros", esclareceu Stefan De keersmaecker, admitindo que Bruxelas pode intensificar as medidas, em função do risco e em coordenação com as autoridades internacionais.

"A Organização Mundial da Saúde terá uma reunião hoje e, obviamente, a comissão está pronta para tomar todas as medidas necessárias", disse, admitindo que a adoção de novos procedimentos pode "ser precisa, em função das recomendações que sairão da reunião da Organização Mundial da Saúde".

O porta-voz afirma que a comissão europeia mantém em aberto todos os canais de comunicação com Estados Membros, para se inteirar das medidas adoptadas ao nível nacional e fazer a coordenação a nível europeu.

Já hoje, as autoridades chinesas colocaram uma nova cidade de quarentena, para tentar conter a propagação do coronavírus. A doença já matou, pelo menos, 17 pessoas. Destes, 13 eram homens, quatro eram mulheres e 11 tinham mais de 60 anos.