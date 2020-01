Coronavírus chega à Europa. Dois casos confirmados em França

A confirmação de dois casos do coronavírus, os primeiros na Europa, foram anunciados pela ministra da Saúde, Agnes Buzyn © AFP

O coronavírus chegou à Europa. O Governo francês confirma a existência de dois casos no país, um em Paris e outro em Bordéus. O surto, que teve origem na China, já provocou a morte a 26 pessoas e há mais de 900 pessoas infetadas, em mais de 10 países.

Em conferência de imprensa, a ministra da Saúde francesa explicou que o doente que foi assitido em Bordéus é um homem de 48 anos, que regressou recentemente da cidade de Wuan. "Está internado numa sala de isolamento. Esteve em contacto com uma dúzia de pessoas desde que chegou a França", disse Agnes Buzyn.

A governante referiu-se ainda a um segundo caso confirmado em Paris, explicando que ainda tem pouca informação. "Sabemos que essa pessoa viajou para China, mas não sabemos se esteve em Wuan", disse.

Instituto Ricardo Jorge "permitirá dar uma resposta para casos suspeitos de forma rápida"

Raquel Guiomar, responsável pelo Laboratório Nacional de Referenciação para a Vigilância da Gripe e outros vírus respiratórios, explica que os testes deverão permitir confirmar uma infeção em cinco horas.

"O Instituto Ricardo Jorge, à semelhança também do que tem vindo a fazer para outras situações, como o dignóstico do coronavírus no Médio Oriente, vai implementar um diagnóstico que permitirá dar uma resposta para casos suspeitos de forma rápida e isso implica um espaço de cerca de cinco horas após a amostra ter chegado aqui ao instituto", explicou à TSF Raquel Guiomar.

A especialista acrescenta que, a partir do momento em que seja confirmada a infeção, o Instituto Ricardo Jorge irá acompanhar esses casos para permitir o estudo mais apurado do vírus.

"Se um caso for confirmado temos ainda a possibilidade de fazer a monitorização do caso para estudar também a expressão do vírus ao longo do período de doença. O instituto tem também implementada, desde há alguns anos, uma metodologia que permite fazer o estudo genómico destes novos agentes", acrescentou a responsável pelo Laboratório Nacional de Referenciação para a Vigilância da Gripe.