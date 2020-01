Coronavírus está já a ter forte impacto na economia chinesa

Uma após outra, as companhias aéreas mundiais vão anunciando a suspensão dos voos © Ian Langsdon/EPA

Por Dora Pires 30 Janeiro, 2020 • 16:27 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

À semelhança do que aconteceu com a Gripe A, também este novo coronavírus está já a ter fortes impactos na economia chinesa. Impactos cada vez maiores à medida que aumentam o número de infetados e as restrições impostas pelo Governo chinês.

Por estes dias, poucos ou nenhuns seres humanos que vejam notícias quererão viajar para a China e os que lá estão teriam muita dificuldade em sair se quisessem. Por isso, uma após outra, as companhias aéreas mundiais vão anunciando a suspensão dos voos.

As grandes marcas internacionais seguem o mesmo caminho, desde a Google ao McDonald's, passando também pela Ikea e Starbucks. Muitas empresas chinesas estão fechadas, mas aqui, sobretudo porque o Governo de Pequim mandou estender os feriados do ano novo chinês para restringir os movimentos no país, alguns empresários, quando possível, preferem ter os funcionários a trabalhar a partir de casa e também há empresas que preferem pôr o pessoal de férias.

Na capital, o Executivo impôs restrições às viagens em transportes públicos enquanto, um pouco por todo o país, são cancelados os eventos que juntariam muita gente e encerrados locais turísticos muito procurados, desde parques de diversões à cidade proibida ou mesmo museus.

Este é o cenário de prevenção, um pouco por todo o país. Já a província onde nasceu o surto do novo coronavírus e a cidade de Wuhan, no coração do país, são zonas fantasma.