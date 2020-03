Coronavírus fecha Sacre Coeur em Paris pela primeira vez desde a construção

© Julien de Rosa/EPA

Por Lusa 19 Março, 2020 • 20:01 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A icónica igreja parisiense Basílica do Sacre Coeur fechou esta quinta-feira as portas pela primeira vez desde a sua abertura em 1914, por ser um dos sítios mais turísticos da capital.

O anúncio do fecho deste espaço de culto foi feito por Jean Laverton, reitor da Basílica do Sacre Coeur.

"A Basílica é em primeiro lugar um grande santuário, mas também um dos monumentos mais visitados de Paris. Assim, após as últimas indicações governamentais e obedecendo à quarentena, todos os monumentos estão fechados ao público", indicou o responsável por esta igreja católica.

As igrejas em França estão abertas, mas limitadas a um número máximo de 20 crentes no interior, segundo as indicações do Governo.

A Igreja Católica em França também anunciou que missas e outros serviços religiosos foram suspensos e as celebrações vão passar a ser feitas através das redes sociais.

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da Covid-19, infetou mais de 220 mil pessoas em todo o mundo, das quais mais de 8.900 morreram.

Das pessoas infetadas, mais de 85.500 recuperaram da doença.

Depois de surgir na China, em dezembro, o surto espalhou-se já por 176 países e territórios, o que levou a Organização Mundial da Saúde (OMS) a declarar uma situação de pandemia.

O continente europeu é aquele onde está a surgir atualmente o maior número de casos, com a Itália, com 2.978 mortes em 35.713 casos, a Espanha, com 767 mortes (17.147 casos) e a França com 264 mortes (9.134 casos).