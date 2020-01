Coronavírus hipotético matou 65 milhões de pessoas numa simulação

Simulação do Event 201 reuniu 15 especialistas de vários países © Center for Health Security

Por Carolina Rico 29 Janeiro, 2020 • 10:51 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Em outubro do ano passado, um grupo de 15 pessoas, incluindo especialistas em saúde, representantes da ONU, académicos e responsáveis por empresas privadas de vários países, fizeram um exercício: como responderiam perante surto de um novo vírus?

Imaginando um coronavírus com origem no Brasil, o grupo reunido em Nova Iorque tinha de criar um conjunto de medidas para conter a epidemia.

Sendo possível identificar vários pontos em comum entre este cenário ficcional e o real provocado pelo coronavírus com origem na China que o mundo enfrenta atualmente, o exercício designado Event 201 , promovido pelo Fórum Económico Mundial, pela ONG Johns Hopkins Center for Health Security e pela fundação Bill & Melinda Gates, está agora a ser recordado.

A simulação durou três horas e meia e no final estimava-se que durante um surto global deste género, com duração de 18 meses, morreriam 65 milhões de pessoas em todo o mundo.

No cenário imaginado, o novo coronavírus, designado CAPS, tinha origem em morcegos e começava por infetar porcos acabando por contaminar agricultores no Brasil.

O vírus transmitiu-se depois entre humanos, lentamente numa primeira fase, mas depressa se espalhou em cidades densamente habitadas por pessoas com baixos rendimentos.

Os países com mais ligações aéreas ao Brasil foram os primeiros afetados, incluindo Portugal, Estados Unidos e China, e eventualmente todos os países do mundo registaram casos.

Durante os primeiros meses o número de contágios duplicou a cada semana e só depois de um ano foi descoberta uma vacina, altura em que o surto começou a abrandar.

Em debate, o grupo enfrentou os dilemas do coronavírus ficcional, discutiu possíveis soluções e determinou as medidas a adotar nos setores da saúde, mas também político e financeiro, perante a eminência de uma crise financeira global.

O objetivo era discutir as possíveis respostas a um surto hipotético, mas cientificamente plausível.

No final, foi criada uma lista com sete lições a tirar deste exercício, medidas que os líderes dos setores públicos e privados deviam tomar para precaver um cenário semelhante ao do Event 201:

1. Os Governos, as organizações internacionais e as empresas privadas devem planear, preventivamente, as capacidades corporativas essenciais que seriam usadas durante uma pandemia de larga escala;

2. A indústria, os Governos e as organizações internacionais devem trabalhar juntos para reforçar os stocks de material médico e permitir uma distribuição rápida e equitativa;

3. Os governos devem fornecer recursos e apoio ao desenvolvimento de vacinas, terapias e diagnósticos;

4. Os negócios globais devem reconhecer o risco de uma epidemia global para a economia mundial e trabalhar na prevenção;

5 Também as organizações internacionais devem dar prioridade à redução dos impactos económicos de epidemias e pandemias;

6. Os vários países, organizações internacionais e empresas de transporte global devem trabalhar juntas para assegurar as viagens e o comércio mesmo durante uma pandemia grave. A manutenção do funcionamento comércio é essencial para a preservação das economias global, nacionais e até locais;

7. O combate à desinformação tem de ser uma prioridade dos Governos.