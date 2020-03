Coronavírus leva Papa a fazer oração dominical do Angelus em vídeo

O papa Francisco © Alberto Pizzoli/AFP

O Papa Francisco pronunciará a oração de domingo do Angelus a partir da sua biblioteca, em formato vídeo, e não na janela com vista para a praça de São Pedro, devido ao novo coronavírus, anunciou este sábado o Vaticano.

De acordo com o Vaticano, a oração do Angelus "terá lugar na biblioteca do palácio apostólico e não sobre a praça de São Pedro, a partir da janela", uma decisão tomada "para evitar os riscos de difusão da Covid-19 ligados à formação de grupos de pessoas ligados aos controlos de acesso à praça de São Pedro".

"A oração será transmitida em vídeo em direto através da cadeia Vatican News e através dos ecrãs sobre a praça de São Pedro, de maneira a permitir aos fiéis a participação", pode ainda ler-se no comunicado citado pela agência France-Presse (AFP).

O Vaticano explicou ainda que a audiência semanal do Papa, na quarta-feira, "decorrerá nas mesmas condições" que a oração do Angelus.

O Angelus de domingo e a audiência de quarta-feira representam uma grande atração para os peregrinos e turistas que visitam Roma e o Vaticano com o objetivo de ver o Papa. Paralelamente, até 15 de março, as missas na Casa de Santa Marta, a residência hoteleira onde vive o Papa, serão anuladas.

Já são várias as cerimónias públicas que o Papa Francisco cancelou ao longo dos últimos dias. O chefe da Igreja Católica está há mais de uma semana sem abandonar a Casa de Santa Marta, a pequenos passos da Basílica de São Pedro. Das últimas vezes que foi visto em Público o Papa espirrou por várias vezes.

Francisco tem 83 anos e retirou parte de um pulmão devido a uma doença respiratória na juventude. Durante os sete anos de pontificado nunca tinha cancelado tantas audiências e eventos.

A Cidade do Vaticano, o Estado mais pequeno do mundo, com 0,44 quilómetros quadrados, anunciou o seu primeiro caso do novo coronavírus na sexta-feira, detetado no seu centro médico situado perto de uma das portas de acesso ao território.