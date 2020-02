O pedido foi aceite relativamente aos carnavais nas cidades de Strumica e Prilep © Georgi Licovski/EPA

O Governo da Macedónia do Norte pediu esta sexta-feira o cancelamento de todos os eventos públicos devido à presença do novo coronavírus, Covid-19, no país, com um caso confirmado de infeção do vírus.

"Para impedir que o vírus se espalhe, o Governo aceitou a proposta do Comité de Gestão de Crises e exorta todos os organizadores de eventos a cancelá-los até 06 de março", indicou o Governo num comunicado de imprensa.

Os próximos jogos de futebol da Primeira e da Segunda Liga serão realizados à porta fechada, conforme confirmado pela Federação de Futebol da Macedónia do Norte. O pedido foi também aceite e relativamente aos carnavais nas cidades de Strumica e Prilep, que seriam celebrados esta semana, no início da Quaresma.

Ambos os municípios, que organizam dois carnavais centenários, aceitaram imediatamente o cancelamento dos eventos. Na quarta-feira, o ministro da Saúde, Venko Filipce, anunciou o primeiro caso de infeção com o novo coronavírus numa mulher que esteve em Itália.

Trata-se de uma cidadã macedónia, nascida em 1970, que, segundo o governante, "passou um mês em Itália". Atualmente, mais de 12 pessoas foram colocadas em quarentena no país. Além da Macedónia do Norte, a Suíça também decidiu este sábado proibir pelo menos até 15 de março qualquer evento público ou privado que reúna mais de mil pessoas para limitar a transmissão do novo coronavírus.

O Covid-19, detetado em dezembro na China e que pode causar infeções respiratórias como pneumonia, já provocou pelo menos 2.858 mortos e infetou mais de 83 mil pessoas, de acordo com dados reportados por meia centena de países e territórios.

Das pessoas infetadas, mais de 36 mil recuperaram. Além de 2.788 mortos na China, há registo de vítimas mortais no Irão, Coreia do Sul, Itália, Japão, Filipinas, França, Hong Kong e Taiwan. A Organização Mundial de Saúde declarou o surto do Covid-19 como uma emergência de saúde pública internacional e alertou para uma eventual pandemia, após um aumento repentino de casos em Itália, Coreia do Sul e Irão.