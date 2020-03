Coronavírus na Europa. "Não é possível continuar como se nada fosse"

© EPA

Por João Francisco Guerreiro, em Bruxelas 10 Março, 2020 • 10:53 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A comissária europeia da Saúde lançou um aviso "sério", considerando que são necessárias medidas agressivas para travar a progressão do coronavírus. Stella Kyriakides não esconde o tom de preocupação no seu discurso desta manhã, no Parlamento Europeu na sessão plenária prevista para Estrasburgo, que excecionalmente se realiza, em Bruxelas, como medida preventiva.

"Deixem-me ser absolutamente clara: não se pode continuar como se nada fosse. Estamos perante uma situação excecional", avisou a comissária, considerando que "sob estas circunstâncias, todos têm de estar preparados para as próprias responsabilidades".

Ouça a reportagem do jornalista João Francisco Guerreiro 00:00 00:00

A comissária alerta para a necessidade de medidas agressivas para travar a Covid-19, devendo "os Estados-membros focar-se nos esforços, para agressivamente conterem o vírus, particularmente onde há poucos casos".

"Abrandar [a progressão] do vírus tem de ser a nossa maior prioridade, para ganharmos tempo, para que os nossos sistemas de saúde funcionem eficientemente e para que a investigação [científica] possa avançar", avisa agora num tom sério, completamente oposto ao que foi sendo veiculado um pouco por toda a Europa, numa altura em que a chegada do vírus era previsível.

Stella Kyriakides saúda, porém, as medidas de contenção que agora já estão a ser tomadas, em alguns Estados europeus, embora, reconheça que há um impacto na vida dos cidadãos, que é "uma necessidade".

"Não é uma situação fácil para se viver. E, as decisões tomadas pelos governos não são adotadas de ânimo leve. Mas por necessidade e quando se justifica, apesar de difíceis, essas decisões têm de ser seguidas à letra".

Numa sugestão, que mais parece uma critica aos Estados-Membros, Kyriakides considera que "precisamos ver a solidariedade em ação".

"Precisamos de partilhar recursos, partilhar informação e conhecimento. Partilhar equipamento. Precisamos de partilhar protocolos de equipamento e protocolos de teste", alerta a comissária, a falar na capital da Bélgica, onde todos os dias as autoridades sanitárias anunciam dezenas de novos casos, no país que alberga as instituições da União Europeia, da Nato e de representações diplomáticas de todo mundo.