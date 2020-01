Coronavírus. Primeiros testes a passageiros de navio italiano dão resultados negativos

© Filippo Monteforte/AFP

Os primeiros testes realizados a um casal chinês, que está entre as 7.000 pessoas presas num navio de cruzeiro no porto de Civitavecchia, perto de Roma, e apresenta sintomas semelhantes aos do coronavírus, "parecem negativos", adiantou esta quinta-feira o ministério da Saúde italiano.

"As primeiras análises parecem dar negativo, mas estamos a aguardar pelo resultado final", declarou uma fonte do ministério à AFP. A mesma fonte não soube dizer quando será divulgado o resultado final do teste.

Questionado esta quinta-feira pela AFP, o hospital romano Spallanzani, especializado em doenças infecciosas, disse que "os técnicos deste hospital devem precisar de 48 horas para obter o resultado definitivo".

Cerca de 7.000 pessoas continuam presas no porto de Civitavecchia, no navio de cruzeiro Costa Smeralda, da companhia Costa, embora rumores apontem para o desembarque de mais de 1.100 passageiros. O presidente da câmara da cidade costeira nega veementemente essa possibilidade.

"Tenho de proteger a saúde dos meus concidadãos. De momento, apenas bagagens foram descarregadas do navio, não passageiros. Ainda estamos à espera dos resultados dos testes no hospital Spallanzani", disse Ernesto Tedesco, autarca de Civitavecchia.

"Até agora, todos os casos (suspeitos) analisados deram resultados negativos. O sistema (de saúde italiano) está preparado para qualquer novo caso de contágio com o novo coronavírus", garantiu esta manhã Silvio Brusaferro, presidente do Instituto Superior de Saúde.