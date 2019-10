© Alaa al-Marjani/File Photo/Reuters

O corpo de Abu Bakr al-Baghdadi foi sepultado no mar, depois da operação militar dos EUA contra o refúgio do chefe do grupo 'jihadista' Estado Islâmico na Síria, confirmou esta segunda-feira à AFP um dirigente do Pentágono.

Este responsável, que falou sob anonimato, não avançou mais detalhes sobre esta sepultura, que recorda a de Osama bin Laden, em 2011, depois da morte do dirigente da Al-Qaida durante uma operação militar contra o seu esconderijo no Paquistão.

O "tratamento" do corpo tinha sido feito "de forma apropriada", afirmara antes à comunicação social em Washington o chefe do Estado-Maior das forças armadas norte-americanas, general Mark Milley.

O Presidente dos Estados Unidos anunciou no domingo a morte de al-Baghdadi, numa operação militar norte-americana no noroeste da Síria.

"Abu Bakr al-Baghdadi está morto", disse Trump numa comunicação ao país a partir da Casa Branca.

Hoje, em declarações aos jornalistas, o Presidente dos EUA disse que está a pensar divulgar imagens de vídeo que mostram os minutos finais do líder do EI e o sucesso da operação militar que o Presidente acompanhou em direto a partir da Casa Branca.

"Ele não morreu como um herói. Morreu como um cobarde", disse Donald Trump, relatando o momento em que al-Baghdadi se refugiou num túnel sem saída "gemendo, chorando e gritando", na versão do Presidente norte-americano.

Abu Bakr al-Baghdadi era um dos homens mais procurados do planeta e tinha a cabeça a prémio por 25 milhões de dólares (22,5 milhões de euros).