Corpo de Franco será exumado e transportado de helicóptero na quinta-feira

O governo de Madrid garante que não espera problemas © Arquivo DN

Por Catarina Maldonado Vasconcelos com Lusa 21 Outubro, 2019 • 09:04 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A exumação do ditador espanhol Francisco Franco do Vale dos Caídos será realizada na quinta-feira às 10h30. A informação está a ser avançada pela imprensa espanhola que cita fonte do governo e que avança ainda que o transporte será realizado "em condições de dignidade e respeito", um processo que contará com a presença da família e da ministra espanhola da Justiça, Dolores Delgado.

Pub Pub

Após a exumação, os restos mortais serão trasladados para o cemitério de El Pardo-Mingorrubio, onde a viúva de Franco, Carmen Polo, está enterrada.

Pub Pub

A polémica trasladação de Franco foi confirmada pelo Supremo Tribunal, apesar dos protestos dos familiares do antigo ditador. O Vale dos Caídos está encerrado há mais de uma semana. O governo de Madrid garante que não espera problemas. A transladação deve envolver um helicóptero, que vai percorrer os 50 quilómetros que separam o Vale dos Caídos do cemitério de El Pardo, onde Franco vai ficar sepultado.

Em comunicado, o executivo lembra que "desde o início do processo o Governo defendeu que os restos mortais do ditador não poderiam continuar num mausoléu público que exaltaria sua figura, algo expressamente proibido pela Lei da Memória Histórica".

Da mesma forma, enfatiza a decisão "firme e unânime" do Supremo Tribunal de 30 de setembro passado que "encerrou o processo administrativo-contencioso instaurado pela família para tentar impedir a sua saída do Vale dos Caídos".