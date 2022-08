Corpo de José Eduardo dos Santos já está em Luanda

Por TSF 20 Agosto, 2022 • 19:16 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O corpo de José Eduardo dos Santos chegou na tarde deste sábado a Angola. O avião da TAAG Linhas Aéreas de Angola partiu de Barcelona, Espanha, onde o antigo Presidente angolano morreu no dia 8 de julho.

O governo de Angola remete para mais tarde a divulgação do funeral mas, ao que a TSF apurou, a cerimónia deve acontecer no próximo dia 28 e o corpo de José Eduardo dos Santos será velado a partir de segunda-feira.

Justino Pinto de Andrade, histórico militante do MPLA, defende que esta é uma jogado do partido para as próximas eleições e acusa o poder angolano de ter humilhado José Eduardo dos Santos nos últimos cinco anos.

"Tudo isso é uma palhaçada. Quem usou cinco anos de poder para humilhar o ex-Presidente agora aparece como defensor, quer dar uma imagem de preocupação quando está morto sem ter protegido quando estava vivo, estão a tentar proteger um cadáver. É evidente um aproveitamento. O atual Presidente não teve o cuidado de proteger a imagem do ex-Presidente", explicou à TSF Justino Pinto de Andrade.

Ainda assim, o militante não acredita que a chegada do corpo de José Eduardo dos Santos traga votos ao MPLA.

"As pessoas não se deixam enganar. Temos percorrido o país todo e penso que as posições não vão mudar por causa da proteção de um cadáver por quem não o protegeu enquanto estava vivo, é claramente uma jogada", acrescentou o histórico militante.

Duas fações da família dos Santos disputam, na Vara de Família do Tribunal Civil da Catalunha, quem ficará com a guarda do corpo de José Eduardo dos Santos.