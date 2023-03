Correspondente de jornal norte-americano acusado de espionagem e detido na Rússia

Evan Gershkovich © Dimitar Dilkoff/AFP

O correspondente do jornal Wall Street Journal em Moscovo foi acusado de espionagem e detido na Rússia.

O norte-americano Evan Gershkovich foi acusado de levar a cabo "atividades ilegais" e é "suspeito de espionagem a favor de interesses do governo norte-americano", anunciou esta quinta-feira o Serviço Federal de Segurança da Federação Russa, citado pela AFP.

O jornalista de 31 anos estava a trabalhar na Rússia com creditação de imprensa emitida pelo ministério dos Negócios Estrangeiros do país, mas terá sido apanhado "em flagrante" alegadamente a tentar recolher "informações confidenciais" no complexo industrial e militar de Ecaterimburgo.

"Infelizmente, esta não é a primeira vez que a condição de correspondente estrangeiro, visto de imprensa e credenciamento são utilizadas por estrangeiros no nosso país para encobrir atividades que não são jornalismo. Este não é o primeiro ocidental apanhado em flagrante", disse a porta-voz do ministério dos Negócios Estrangeiros Maria Zakharova.

Filho de pais russos que emigraram para os Estados Unidos, Evan Gershkovich é fluente em russo e também já tinha trabalhado para a agência AFP e para o jornal The Moscow Times.

O jornal Wall Street Journal já se manifestou "profundamente preocupado" com a detenção e nega "veementemente" as acusações imputadas ao correspondente.

"O problema é o que o Serviço Federal de Segurança considera 'espionagem' significa que qualquer pessoa que esteja simplesmente interessada em assuntos militares pode ser presa por 20 anos", alerta a analista política Tatiana Stanovaya.