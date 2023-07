Cortada circulação em ponte que liga Crimeia e Rússia após explosão que fez dois mortos

Reparações na ponte de Kerch após ataque com camião armadilhado © Russian federal road agency Rosavtodor/AFP (arquivo)

Pelo menos dois residentes da região russa de Belgorod morreram e uma criança ficou ferida "numa emergência", na ponte da Crimeia, anunciaram as autoridades russas.

Um casal morreu e a filha, que sofreu ferimentos ligeiros, vai ser transportada de imediato para Belgorod quando os médicos o permitirem, disse o governador de Belgorod, Viacheslav Gladkov.

"Nos últimos dias, temos enviado os nossos filhos para os acampamentos da Crimeia", disse Gladkov, garantindo aos pais que "nada ameaça a vida" das crianças.

O governador da península da Crimeia, Sergey Axyonov, anexada pela Rússia em 2014, relatou "uma emergência" na ponte, depois de terem sido ouvidas pelo menos duas explosões e detetados posteriormente danos na estrada.

"A circulação foi suspensa na ponte da Crimeia: ocorreu uma emergência na área do [pilar de] apoio 145 do Território de Krasnodar", indicou o responsável, na plataforma de mensagens Telegram.

O Ministério dos Transportes russo reconheceu que há "danos na estrada em secções da ponte da Crimeia", que liga a península ocupada à Rússia, mas os pilares estão intactos, indicou a agência de notícias russa TASS.

Os habitantes locais ouviram duas explosões, por volta das 01h04 e 01h20 em Lisboa, de acordo com comentários na rede social russa VKontakte, citados pela agência de notícias EFE.

Em outubro do ano passado, um camião armadilhado explodiu na ponte, considerada a mais longa da Europa, com 19 quilómetros, e a joia da coroa do Presidente russo, Vladimir Putin.

Cinco pessoas morreram neste atentado, descrito por Moscovo como um ataque terrorista.

Notícia atualizada às 7h00