Corte de energia em Chernobyl gera risco de descarga nuclear

O operador estatal de energia da Ucrânia anunciou esta quarta-feira que o acesso da central nuclear de Chernobyl e dos seus sistemas de segurança à energia elétrica foram "cortados por completo", colocando em risco o arrefecimento de resíduos.

Num comunicado divulgado no Facebook, a ​​​​​​​Ukrenergo explica que as ações militares em curso no local "não dão qualquer possibilidade de restaurar as linhas".

A Energoatom alerta que a central precisa de manutenção constante para evitar desastres nucleares como o de 1986 e o corte de energia pode levar à libertação de substâncias radioativas da central, uma vez que o corte de energia impede o arrefecimento dos resíduos nucleares.

O aquecimento pode levar à "libertação de substâncias radioativas para o meio ambiente. A nuvem radioativa pode ser levada pelo vento para outras regiões da Ucrânia, Bielorrússia, Rússia e Europa", alerta.

O corte de energia impede também o funcionamento dos sistemas de ventilação da central, o que pode expor os funcionários a doses perigosas de radiação.

Esta madrugada, a Agência Internacional de Energia Atómica (AIEA) revelava ter perdido o contacto com os sistemas de dados nucleares da central, que não estava a "transmitir dados para o órgão de vigilância atómica da ONU". Mais de 2000 funcionários, técnicos e guardas permanecem presos no local e a trabalhar desde o início do conflito. A situação "está pior" para os trabalhadores no local, explicou a AIEA.

