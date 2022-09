Corpo da rainha Isabel II sai de Balmoral para cortejo de seis horas até Edimburgo

Populares colocam flores de homenagem à rainha, enquanto decorrem os preparativos para a chegada do caixão da Rainha Isabel II em Edimburgo, na Escócia, que já estão em curso, com corte de estradas, barreiras nas ruas e polícia reforçada. Antes de seguir para Londres, onde terá lugar o Funeral de Estado, o corpo da monarca, que morreu aos 96 anos na quinta-feira, será transportado do Castelo de Balmoral para a capital da Escócia. A movimentação do caixão a partir de Balmoral é chamada “Operação Unicórnio” e os planos prevêem que primeiro seja transportado de carro para o Palácio de Holyroodhouse, a residência oficial do monarca na Escócia, para a sala do trono. É neste local que se têm concentrado os tributos dos populares, com ramos de flores depositados junto a um dos muros. Edimburgo, 10 de setembro de 2022. (ACOMPANHA TEXTO). NUNO VEIGA/LUSA

© LUSA