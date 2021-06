Costa acredita que segundo mandato de Guterres inaugura nova era de esperança na ONU

António Costa © LUSA

O primeiro-ministro considerou esta sexta-feira que a reeleição de António Guterres como secretário-geral das Nações Unidas constitui um motivo de orgulho para os portugueses e acredita que o seu segundo mandato poderá inaugurar "uma nova era de esperança".

Estas posições foram transmitidas por António Costa na sua conta oficial da rede social Twitter, horas antes de a Assembleia Geral das Nações Unidas, em Nova Iorque, proceder à votação da recomendação unânime do Conselho de Segurança para a recondução do antigo primeiro-ministro português (1995/2002) no cargo de secretário-geral da ONU.

After a difficult first term, in which António Guterres defended the @UN, using the power of his word and example, the conditions are now set for a second term leading to a new era of hope, with solidarity and international cooperation. - António Costa (@antoniocostapm) June 18, 2021

Questionado pela TSF, em Bruges, na Bélgica, sobre as expectativas em relação ao segundo mandato de António Guterres nas Nações Unidas, Costa também considera que este deve ser mais aguerrido, como é entendimento de Washington.

António Costa considerou que este é um dia de júbilo, pela recondução de António Guterres no cargo de secretário-geral das Nações Unidas, e por ser demonstrativo de que o Governo acertou na escolha e que Guterres fez um bom primeiro mandato.

Para o atual líder do Executivo português, a reeleição de António Guterres "para o mais alto cargo internacional é um motivo de orgulho para todos os portugueses".

"Desejo-lhe as maiores felicidades e estou certo de que António Guterres continuará a prestigiar Portugal", refere António Costa.

Na sua mensagem, António Costa assinalou as circunstâncias difíceis em que o secretário-geral das Nações Unidas exerceu o seu primeiro mandato, dizendo que "soube defender a ONU, através do poder da palavra e do exemplo".

Segundo o primeiro-ministro português, "estão agora reunidas as condições para um segundo mandato" de António Guterres "que poderá inaugurar uma nova era de esperança, com solidariedade e cooperação internacional".

"António Guterres é o homem certo no cargo certo, e contará, como sempre, com o apoio de Portugal, em especial na ação climática, na luta contra a pandemia, na defesa dos direitos humanos, no combate às desigualdades económicas e na construção de um mundo com mais diálogo e paz", acrescenta.