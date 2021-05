Costa destaca 24 mil vacinas em Cabo Verde por cooperação portuguesa

O primeiro-ministro, António Costa © Manuel de Almeida/Lusa

O primeiro-ministro, António Costa, assinalou a chegada a Cabo Verde de 24 mil vacinas contra a covid-19 no quadro da cooperação portuguesa com os Países Africanos de Expressão Portuguesa (PALOP) e com Timor-Leste.

Numa mensagem publicada na sua conta oficial na rede social Twitter, o líder do executivo português manifesta "orgulho" com o facto de Cabo Verde receber essas 24 mil vacinas no quadro da cooperação.

"É com orgulho que assinalo a chegada hoje a Cabo Verde de 24 mil vacinas disponibilizadas por Portugal no quadro da cooperação portuguesa. Portugal começa assim a cumprir o compromisso de doar 5% das suas vacinas aos PALOP e a Timor-Leste", refere António Costa.

"É essencial unirmos esforços para acelerar a vacinação global, porque apenas em conjunto recuperaremos da pandemia", acrescenta.