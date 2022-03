Costa diz que "há reservas" de bens essenciais, Portugal pode ser alternativa para abastecimento e outros destaques TSF

O primeiro-ministro, António Costa © Patrícia de Melo Moreira/AFP

Por TSF 10 Março, 2022 • 21:10 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O primeiro-ministro, António Costa garante que o país tem reservas para enfrentar "os próximos tempos", sem escassez de qualquer "bem essencial". Quanto ao impacto nos preços de bens essenciais para os consumidores, o primeiro-ministro lembra que estão a ser adotadas medidas nacionais e a nível europeu.

Perante o receio da escassez de bens essenciais no futuro, ​​​​o presidente da Associação dos Portos de Portugal (APP) defendeu esta quinta-feira que Portugal pode ser uma solução alternativa para resolver o abastecimento de gás na Europa, com vista a reduzir as importações da Rússia.

A partir de Kiev, na Ucrânia, o enviado especial da TSF, Pedro Cruz, conta que o som da ausência de barulho é mais ensurdecer do que um morteiro a cair ou um míssil a voar. Na cidade com três milhões de habitantes, que fervilha de vida, com pessoas, carros, fábricas, transportes públicos, o bulício próprio de uma grande capital, não se ouve nada. Um carro ou outro, de vez em quando. O contador de segundos nos semáforos é o único som constante, repetitivo, indiferente a tudo o resto. Compassado. Segundo a segundo. Como se fossem batidas do coração da cidade. Nada mais. O metro está fechado, os transportes públicos praticamente não funcionam.

O professor e dono de uma escola de bateria em Kiev, localizada numa cave, resolveu transformar o local num abrigo. Nos primeiros dias de guerra, quando as sirenes não paravam de tocar, espalhou a palavra por vizinhos e amigos e chegou a abrigar 150 pessoas, distribuídas pelos vários estúdios, salas, corredores e escadas. A TSF visitou aquele que dizem ser "o abrigo mais luxuoso de Kiev".

Há duas semanas que o território ucraniano está a ser arrasado, fruto da invasão russa. A tecnologia Maxar tem sido os olhos no céu da Ucrânia e tem disponibilizado imagens de satélite em alta resolução que revelam a destruição provocada pela guerra.

O avião que transportava cerca de 260 refugiados saídos da Ucrânia aterrou em Lisboa. O Presidente da República esteve no Aeroporto Figo Maduro para receber os passageiros do voo humanitário. Logo após a chegada dos refugiados, Marcelo Rebelo de Sousa anunciou que um novo voo humanitário, com destino a Portugal, deverá acontecer nos próximos dias.

O presidente da Confederação dos Agricultores de Portugal confirmou à TSF que o fim das exportações de fertilizantes pela Rússia vai fazer aumentar o preço dos alimentos. Eduardo Oliveira e Sousa fala numa má notícia porque o país de Putin é um dos principais produtores.

Na chegada a Versalhes, onde os líderes da União Europeia vão estar reunidos entre esta quinta e sexta-feira, António Costa reconheceu que a Ucrânia precisa de uma resposta "urgente e efetiva", mas lembrou que o processo de adesão à UE e NATO é "demorado e incerto".

Depois do vídeo divulgado por Zelensky, as Nações Unidas disseram que a maternidade do hospital pediátrico de Mariupol, no leste da Ucrânia, não foi a única a ser alvo de bombardeamentos russos, tendo sido também destruídas maternidades nas cidades de Zhytomyr e Kharkiv.

Por cá, a pandemia está a "agravar-se de forma significativa", com o índice de transmissibilidade (Rt) a subir para 1,09, o que poderá resultar numa sexta vaga de infeções, indica o relatório do Instituto Superior Técnico (IST). Segundo o documento, o agravamento da situação pandémica deve-se à linhagem BA.2 da variante Ómicron do coronavírus SARS-CoV-2, que já é a dominante em Portugal e que apresenta "alguma taxa de reinfeção", ao levantamento das restrições e à diminuição da proteção vacinal, "que se começa a fazer sentir".

Já a Direção-Geral da Saúde (DGS) anunciou que passará a divulgar os dados epidemiológicos e de vacinação da Covid-19 apenas uma vez por semana, às sextas-feiras. O novo formato do relatório de situação terá "o número de casos confirmados e de óbitos em Portugal, acumulado a sete dias, bem como a ocupação hospitalar diária no continente, com a respetiva variação semanal".