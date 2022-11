Costa e Sanchez apadrinham lançamento de laboratório ibérico na área alimentar

© Hugo Delgado/Lusa

O primeiro-ministro português, António Costa, e o presidente do Governo de Espanha, Pedro Sánchez, assistiram esta sexta-feira ao lançamento do novo laboratório ibérico na área da segurança alimentar, no final de uma visita ao INL - Laboratório Ibérico de Nanotecnologia, em Braga, à margem da cimeira luso-espanhola, que decorre em Viana do Castelo.

O projeto formaliza uma plataforma constituída pelo INL e nove universidades e politécnicos portugueses e espanhóis, que passam a trabalhar em rede, na área alimentar.

"A ideia foi construir uma plataforma de infraestruturas já existentes, estão aqui várias universidades e centros de investigação, com um tema comum que é a parte alimentar", procurando unir esforços para aceder a financiamento. O diretor interino do INL - Laboratório Ibérico de Nanotecnologia, Paulo Freitas, explica que "neste momento, já há trabalho a ser feito por cada uma das entidades na área, mas, nalguns casos, unilateralmente".

Sem prestar declarações aos jornalistas, António Costa e Pedro Sánchez visitaram as instalações do INL - Laboratório Ibérico de Nanotecnologia, um dos mais bem equipados da Europa, e conversaram com alguns dos cerca de 400 investigadores que trabalham naquela estrutura, de diferentes nacionalidades, a maioria espanhóis e portugueses.

O chefe do governo espanhol, Pedro Sánchez, assinalou a presença feminina nas equipas de investigação, questionando a percentagem de mulheres investigadoras no quadro de pessoal do centro de investigação, que se situa entre 25 e 30%.

O Iberian FoodTec Lab (IFL) foi constituído sob a forma de consórcio, numa cerimónia que contou ainda com a presença da ministra da Ciência e Tecnologia e Ensino Superior, Elvira Fortunato, e da sua homóloga espanhola, Diana Morant, bem como da ministra da Coesão Territorial, Ana Abrunhosa, e da secretária de Estado do Desenvolvimento Regional, Isabel Ferreira.

Segundo informação disponibilizada pelo consórcio, "o IFL irá apostar no desenvolvimento do setor em ambos os países, com base nos seus recursos endógenos, para consolidar os 'clusters' alimentares na região do Norte de Portugal, Galiza e Castela e Leão".

Promover iniciativas de investigação multidisciplinar, elaborar diagnósticos sobre a situação alimentar naquelas regiões, contribuir para o desenvolvimento e implementação das políticas públicas, favorecer o intercâmbio de experiências e o diálogo entre instituições académicas, empresas e organismos internacionais, e promover uma alimentação sustentável equitativa e saudável são os objetivos da parceria.

O consórcio envolve 10 parceiros promotores: Instituto Politécnico de Bragança, Laboratório Ibérico Internacional de Nanotecnologia, Universidade de Vigo, Universidade de Salamanca, Universidade de Valladolid, Universidade do Minho, Universidade Católica Portuguesa, Universidade do Porto, Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro e Instituto Politécnico de Viana do Castelo.

Sem quaisquer declarações aos jornalistas, António Costa e Pedro Sánchez visitaram o INL e tiveram uma pequena conversa com três investigadores, tendo ainda sido 'brindados' com um quadro de Miró impresso numa 'wafer' de silicone.