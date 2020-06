Costa felicita socialistas francesas por vitórias nas eleições em Paris e Lille

O secretário-geral do PS, António Costa, felicitou Anne Hidalgo e Martine Aubry pela vitória eleitoral © António Cotrim/Lusa

O secretário-geral do PS, António Costa, felicitou no domingo à noite os socialistas franceses pelas vitórias das autarcas Anne Hidalgo em Paris e de Martine Aubry em Lille nas eleições municipais de França.

Anne Hidalgo foi reeleita presidente da Câmara de Paris com mais de 50% dos votos depois de se ter aliado aos Verdes para esta segunda volta, enquanto Martine Aubry bateu a candidatura dos Verdes por escassa margem.

Numa nota enviada à agência Lusa, o PS "felicita o Partido Socialista Francês (PSF) pelos resultados encorajadores hoje alcançados nas eleições locais em França, em particular pelas vitórias de Anne Hidalgo, em Paris, e de Martine Aubry, em Lille, duas das maiores referências autárquicas do país".

"O secretário-geral do PS, António Costa, já felicitou esta noite Anne Hidalgo e Martine Aubry pela vitória eleitoral nesta segunda volta das eleições locais, em França, a quem formulou os votos das maiores felicidades no desempenho das suas funções", acrescenta a mesma nota.

Segundo a agência EFE, a segunda volta das eleições municipais francesas confirmou o "tsunami" ecologista que indiciavam as sondagens e o revés do partido do chefe de Estado francês, Emmanuel Macron, o La République en Marche, numas eleições marcadas por uma abstenção muito elevada e num momento marcado por importantes medidas de segurança por causa da pandemia de Covid-19.