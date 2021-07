Covax vai receber 110 milhões de doses de vacinas chinesas

Vacinação contra a Covid-19 © Chandan Khanna/AFP

Por Rita Carvalho Pereira com Lusa 12 Julho, 2021 • 12:41 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A Covax irá receber 110 milhões de doses de vacinas contra a Covid-19 produzidas pelos fabricantes chineses Sinovac e Sinopharm. Os dois produtores do fármaco disponibilizaram-se para começar a fornecer, de imediato, estas doses ao mecanismo da Organização Mundial da Saúde (OMS) destinado a disponibilizar vacinas aos países em desenvolvimento, com menos meios para aceder a estas.

"Os acordos, que vêm numa altura em que a variante Delta se impõe como um risco para os sistemas de saúde, preveem que 110 milhões de doses fiquem imediatamente disponíveis para os participantes da Covax, com a opção de doses adicionais", adiantou a aliança para a vacinação Gavi, uma iniciativa da Fundação Bill e Melinda Gates e que é uma das facilitadoras do processo.



Até ao momento, o sistema Covax, que visa garantir acesso equitativo às vacinas contra a Covid-19, distribuiu mais de 102 milhões de doses em 135 países.

O número é, no entanto, muito menor do que as metas propostas no início do ano, já que, desde que a Índia bloqueou as exportações da vacina AstraZeneca destinadas ao Covax e os países ricos se apoderarem das vacinas, a desigualdade da distribuição agravou-se a ponto de ser denunciada como "obscena" pelo responsável da OMS. Enquanto a União Europeia (UE) e os Estados Unidos imunizam a maior parte da sua população, incluindo crianças a partir dos 12 anos, o continente africano, por exemplo, só conseguiu vacinar cerca de 1% da sua população.

O acordo agora anunciado prevê a compra de 60 milhões de doses no período entre julho e o final de outubro da Sinopharm e 50 milhões de doses entre julho e o final de setembro da Sinovac.

No total, cerca de 170 milhões de doses de Sinopharm poderiam ser adquiridas até o final do primeiro semestre de 2021, dependendo das necessidades. No caso do Sinovac, o número total de doses adquiridas pode chegar a 380 milhões até ao final de junho de 2022.

Essas doses serão disponibilizadas tanto a participantes do Covax que pagam pelas vacinas quanto aos que beneficiam de doações das doses, financiada por doadores.

O Covax planeia distribuir dois mil milhões de doses até ao início de 2022, incluindo 1,8 mil milhões aos 92 países mais pobres, que beneficiam do mecanismo de doação.

LEIA TUDO SOBRE A PANDEMIA DE COVID-19