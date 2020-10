Covid-19. Bélgica anuncia recolher obrigatório noturno

O primeiro-ministro belga, Alexander De Croo © Stephanie Lecocq/EPA

A Bélgica intensificou hoje as medidas para conter a pandemia, perante números sem precedentes e "alarmantes", com mais de 10 mil infeções em 24 horas. Com o avanço do "vírus injusto", o governo considerou que não tinha alternativa.

"Vamos limitar o número de contactos sociais próximos ao máximo de uma pessoa. O teletrabalho será regra, para as funções que o permitirem. Onde não for possível pedimos a adoção de todas as medidas necessárias para que aqueles que precisem de ir aos locais de trabalho o possam fazer da forma mais segura possível", anunciou o primeiro-ministro belga, Alexander De Croo.

As medidas dirigem-se também a um setor que na Bélgica é considerado um dos focos de infeção: "os restaurantes, que têm de encerrar durante o período de um mês", anunciou De Croo, prometendo "nova avaliação daqui a duas semanas".

A medida dirigida ao setor será acompanhada de "um pacote de apoio importante, para ajudar os cafés e os restaurantes a atravessarem este período que é muito difícil para eles", anunciou o novo chefe do governo belga.

As medidas serão acompanhadas de um recolher obrigatório noturno, com a "venda de álcool proibida a partir das 20h00 e uma medida de "corta-fogo", entre a meia-noite e as cinco da manhã".

O primeiro-ministro não exclui a possibilidade de intensificar as medidas, perante o avanço do vírus, embora se diga "consciente que estas são muito severas, e que vão parecer injustas a muitas pessoas".

"Infelizmente este vírus é injusto. Este vírus não nos afeta a todos. Mas afeta de uma forma desproporcionada as pessoas mais vulneráveis", lamentou no dia em que a Bélgica ultrapassou as 10 mil infeções diárias e conta já com mais de 2000 internamentos. E, nesta sexta-feira, 35 pessoas morreram com a nova doença.

À taxa atual, o número de infeções "duplica em cada sete dias e, os próximos dias não trarão boas notícias", assumiu Alexander De Croo, apelando às pessoas que respeitem as medidas "rigorosamente".

