Covid-19 detetada em dois cruzeiros no Ártico e no Pacífico

Foi detetado o novo coronavírus em pelo menos dois navios de cruzeiro, que haviam retomado a atividade há poucas semanas. Trata-se, de acordo com o jornal britânico The Guardian, de um navio que se encontra no Ártico e de outro que está no Pacífico.

No Ártico, pelo menos 40 pessoas foram infetadas, entre passageiros e tripulantes, a bordo do MS Roald Amundsen. Quatro dos tripulantes foram internados com doenças respiratórias, quando o navio atracou na última sexta-feira, no porto norueguês de Tromsø.

As autoridades estão agora a tentar contactar centenas de passageiros que participaram nas últimas duas viagens do navio cruzeiro. São no total quase quatrocentas pessoas, quatro das quais já testaram positivo para o novo coronavírus, e as autoridades de saúde admitem que o número de contágios ainda vá aumentar.

No Pacífico, a Covid-19 foi detetada a bordo do navio Paul Gauguin, que fazia a ligação entre Bora Bora e as ilhas Rangiroa. Um tripulante testou positivo, o que levou o navio a fazer marcha atrás. Todos os passageiros encontram-se agora confinados nas cabines.

Não foi ainda revelado o número de pessoas a bordo do navio Paul Gauguin.

As viagens para os turistas internacionais tinham sido retomadas na quarta-feira.

