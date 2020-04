Covid-19 faz oito mil mortes nos EUA. Há mais de 300 mil casos detetados

Madison Avenue, Nova Iorque © Justin Lane/EPA

Os Estados Unidos da América ultrapassaram este sábado a barreira dos 300 mil casos recenseados de infeção com o novo coronavírus, segundo uma contagem da universidade norte-americana Johns Hopkins.

A pandemia já provocou pelo menos 8162 mortos no país, segundo os números atualizados pela universidade. O número de 200 mil casos confirmados de Covid-19, a doença provocada pelo novo coronavírus, tinha sido atingido na quarta-feira.

O novo coronavírus já infetou mais de 1,2 milhões de pessoas em todo o mundo, das quais morreram mais de 60 mil.

O continente europeu, com mais de 610 mil infetados e mais de 44 mil mortos, é aquele onde se regista o maior número de casos, e a Itália é o país do mundo com mais vítimas mortais, 15.362 óbitos em 124.632 casos confirmados até este sábado.

