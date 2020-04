Covid-19 já matou 68.125 pessoas e infetou mais de 1,2 milhões

Dubai. O novo coronavírus remeteu ao isolamento grandes metrópoles e estagnou economias. © EPA

A pandemia do novo coronavírus já matou 68.125 pessoas em todo o mundo e infetou mais de 1,2 milhões desde dezembro, segundo um balanço da agência AFP, às 20h00 deste domingo, através de fontes oficiais dos vários países.

De acordo com os dados recolhidos pela agência noticiosa francesa, mais de 1.244.740 casos de infeção foram oficialmente diagnosticados em 191 países e territórios desde o início da epidemia, em dezembro passado, na China.

A AFP alerta, contudo, que o número de casos diagnosticados reflete atualmente apenas uma fração do total real de infeções, já que um grande número de países está a testar apenas os casos que requerem atendimento hospitalar.

Entre esses casos diagnosticados, este domingo, pelo menos 238.800 são considerados curados pelas autoridades de saúde.

Desde a contagem realizada às 19h00 GMT (20h00 de Portugal) de sábado, 4690 novas mortes e 75.522 novos casos ocorreram em todo o mundo.

Os países com mais mortes nas últimas 24 horas são os Estados Unidos, com 1082 novas mortes, Espanha (674) e Reino Unido (621).

A Itália, que registou sua primeira morte ligada ao novo coronavírus no final de fevereiro, tem agora 15.877 mortes, 128.948 casos e 21.815 pessoas curadas.

Neste domingo, as autoridades italianas anunciaram 515 mortes e 4.316 novos casos.

Depois da Itália, os países mais afetados são a Espanha, com 12.418 mortes, para 130.759 casos, os Estados Unidos, com 9180 mortes (324.052 casos), a França, com 8078 mortes (92.839 casos) e o Reino Unido, com 4934 mortes (47.806 casos).

A China (sem os territórios de Hong Kong e Macau), onde a epidemia começou no final de dezembro, contabilizou um total de 81.669 casos (30 novos entre sábado e domingo), incluindo 3329 mortes (três novas) e 76.964 curas.

Com vários casos registados oficialmente, os Estados Unidos são atualmente o país mais afetado no mundo.

LEIA AQUI TUDO SOBRE A COVID-19