Covid-19 já matou mais norte-americanos do que Primeira Guerra Mundial

O número de vítimas mortais da pandemia de Covid-19 nos Estados Unidos superou esta terça-feira o total de soldados norte-americanos que perderam a vida durante a Primeira Guerra Mundial.

Foram registadas 740 mortes nos EUA nas últimas 24 horas, elevando para 116.850 o número total de óbitos, de acordo com a contagem da Universidade Johns Hopkins, citada pela AFP.

Em comparação, segundo dados do Departamento de Assuntos dos Veteranos dos Estados Unidos, durante a Grande Guerra morreram 116.500 soldados norte-americanos.

As mortes por Covid-19 no país também já superaram as registadas na guerra do Vietname, conflito que durou 20 anos e continua a ser considerado um dos maiores traumas para o país do século XX.

Em termos absolutos, os Estados Unidos são o país mais afetado pela pandemia, tanto em número de mortes quanto em casos de contágio, com 2.13 milhões de infeções. Por dia, o país regista em média mais 20 mil novas infeções.

