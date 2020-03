Covid-19: Macedónia do Norte declara estado de emergência durante 30 dias

O primeiro-ministro da Macedónia do Norte anunciou que não exclui a imposição do recolher obrigatório se os cidadãos não respeitarem © Hector Retamal/AFP

Por Lusa 18 Março, 2020 • 19:14 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O Presidente da Macedónia do Norte, Stevo Pendarovski, declarou esta quarta-feira o estado de emergência no país durante 30 dias para evitar a propagação do novo coronavírus responsável pela pandemia de Covid-19.

Esta medida, que poderá ser dilatada, permitirá ao Governo assumir algumas das atribuições do parlamento, dissolvido em fevereiro após a convocação de eleições antecipadas previstas inicialmente para 22 de abril, mas que foram agora adiadas e sem data marcada.

O primeiro-ministro, Oliver Spasovski, anunciou esta quarta-feira que não exclui a imposição do recolher obrigatório se os cidadãos não respeitarem de forma satisfatória as medidas preventivas.

Na semana passada o Governo de Skopje ordenou o encerramento das creches, escolas, universidades, cafés, restaurantes, cinemas, teatros, centros desportivos e outros locais de reunião.

Na terça-feira, a numa nova medida para combater a propagação da epidemia, a Macedónia do Norte encerrou as suas fronteiras terrestres, à exceção do tráfego de mercadorias, e o aeroporto de Skopje deixa de operar a partir da noite desta quarta-feira para voos comerciais.

Até ao momento, forma registados no pequeno país dos Balcãs 35 casos de pessoas infetadas e nenhuma morte. O novo coronavírus, responsável pela pandemia da Covid-19, infetou mais de 210 mil pessoas em todo o mundo, das quais mais de 8.750 morreram.

Das pessoas infetadas, mais de 84 mil recuperaram da doença. O surto começou na China, em dezembro, e espalhou-se já por 170 países e territórios, o que levou a Organização Mundial da Saúde (OMS) a declarar uma situação de pandemia.

No total, desde o início do surto, em dezembro passado, as autoridades da China continental, que exclui Macau e Hong Kong, contabilizaram 80.894 infeções diagnosticadas, incluindo 69.601 casos que já recuperaram, enquanto o total de mortos se fixou nos 3.237.

Os países mais afetados depois da China são a Itália, com 2.978 mortes para 35.713 casos, o Irão, com 1.135 mortes (17.350 casos), a Espanha, com 558 mortes (13.716 casos) e a França com 175 mortes (7.730 casos).

Face ao avanço da pandemia, vários países adotaram medidas excecionais, incluindo o regime de quarentena e o encerramento de fronteiras.